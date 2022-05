“You make me wanna cry in a good way”

/ Franck Wallace / Bild: Pooneh Ghana

Alternative-Folk, eine Prise R&B, intime Songtexte und guten Humor: die amerikanische Sängerin Faye Webster tritt am 5.06 in der Milla auf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musikvideo zumTrack Cheers vom Album I Know I’m Funny Haha.

Von Musik erzogen

Faye Webster ist 1997 in Atlanta, Georgia, geboren und ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Ihr Großvater war ein Country-Gitarrist und ihre Mutter spielte Fiddle, genauso wie Gitarre. Die Rap Szene aus Atlanta hat ihre Musik stark beeinflusst: zu Schulzeiten hatte sie eine Rap Gruppe gegründet und ein paar Jahre später trat sie dem Rap-Kollektiv Awful Records bei. Sie hat zu der Zeit zwar schon Alternative-Folk produziert, war aber dafür auch auf experimentellen Beats zu hören. Faye hat seit 2013 vier Solo-Alben veröffentlicht. Mit ihrem neuesten Werk I Know I’m Funny Haha aus 2021, geht sie nun auf Europa Tour.

Bild: Secretly Canadian.

Ein Konzert, keine Comedy Show

I Know I’m Funny Haha bezieht sich darauf, wie die Familie von Fayes Partner über ihre blöden Witze lacht. Ihre Musik, im Gegenteil, sollte man bewundern. Träumerische Gitarren-Riffs, Violinen und Sanfter Gesang schmücken Fayes neuestes Album. Sie spricht auf dem Album Themen an wie den Verlust einer geliebten Person, nach langer Zeit endlich mit sich selbst zufrieden zu sein und andere ehrliche Anekdoten ihres Lebens. Wer in die Welt von Faye Webster eintauchen möchte, kann sie am 05.06 in der Milla Live auf der Bühne erleben!

Faye Webster in der Milla

Sonntag, 05. Juni 2022

Einlass: 19 Uhr

Preis: €20

Tickets sind unter anderem auf Eventim erhältlich.

Präsentiert von M94.5