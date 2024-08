Wurde Joost Klein zu Unrecht disqualifiziert?

/ Lorena Wang / Bild: Shutterstock, Review News

Kein Europapa beim Eurovision Song Contest 2024 – der niederländische Künstler Joost Klein wurde kurz vor dem Finale disqualifiziert. Er habe im Backstage eine Kamerafrau bedroht. Zum Entsetzen vieler seiner Fans: Sein Song “Europapa” hat es auf Platz 13 der deutschen Charts geschafft!

Nun sind die Ermittlungen gegen Klein eingestellt, der Sänger wurde zu Unrecht vom ESC ausgeschlossen. Josefine Hänsch hat einen Überblick für euch, was im Mai passiert ist und wie es jetzt für Joost Klein weitergeht – in unserer Kategorie Politik in 100 Sekunden.