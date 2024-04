Wo sind die Frauen in der Wissenschaft?

/ Florim Seciri / Bild: M94.5

In den „Fußnoten“ sprechen wir regelmäßig über ein Thema, das in den letzten Tagen zu kurz kam. In dieser Folge sprechen wir über die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Forschung.

Nur knapp 30 Prozent der Professuren werden von Frauen besetzt. Und das obwohl in den Bachelor- und Masterstudiengänge mehr als die Hälfte der Studierenden Frauen sind. Woran liegt das und wie war die Situation für Frauen früher in der Wissenschaft?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir mit folgenden Expertinnen gesprochen:

Leonie Schöler, Historikerin und Autorin

Maria Nühlen, Professorin und Philosophin

Lena Weber vom Kompetenzzentrum “Frauen in der Wissenschaft”