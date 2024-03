Wie Rechtspopulist:innen junge Wählerstimmen holen

/ Florim Seciri / Bild: M94.5

In den „Fußnoten“ sprechen wir jede zweite Woche über ein Thema, das in den letzten Tagen zu kurz kam. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum rechtspopulistische Parteien bei der Gen Z immer beliebter werden.

Immer mehr junge Menschen wählen rechtspopulistische Parteien. Insbesondere die AfD hat bei den letzten Wahlen davon profitiert. Aber was motiviert die Gen Z dazu, eine Partei zu wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird?

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir mit folgenden Personen gesprochen:

Max, ein Student, welcher überlegt die AfD zu wählen (Name aus Anonymitätsgründen geändert)

Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung

Prof. Dr. Alexander Wuttke, Professor für Politikwissenschaften an der LMU

Pawel Zerka, Senior policy fellow im European Council on Foreign Relations

Dr. Frank Greuel, Pädagoge