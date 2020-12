/ Melanie Müller

Auch die Münchner Bücherschau musste wegen Corona und dem Teil- Lockdown in den virtuellen Raum verlegt werden. Wie zwischenmenschliche Begegnungen mit Autor:innen und Besucher:innen trotzdem stattfinden konnten und was bei der Planung in Zukunft verbessert werden soll hat Friederike Eickelschulte, Projektleiterin der Bücherschau, M94.5 Reporterin Lea Morgenstern im Interview erzählt.