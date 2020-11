/ Jaya Mirani

Tri tra trulala- der Kasperle ist wieder da! Und zwar in Form von Puppenspieler Josef Parzefall von Dr. Döblingers Kasperltheater. Im Phase K- Interview sprechen Veronika Silberg und Jaya Mirani mit ihm darüber wieso Kasperltheater nicht nur was für Kinder ist und was eigentlich hinter dem Vorhang passiert.