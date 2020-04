Nicht nur für Kinder!

/ Franziska Hackl / Bild: shutterstock

Viele unserer Kindheitshelden sind schon fast in Vergessenheit geraten. Doch durch Streaming Dienste sind Viele wieder auf unsere Bildschirme zurückgekehrt. Und das ist auch gut so, findet M94.5-Reporterin Franziska Hackl. Eine Lobeshymne.

Sonntagmorgen, das hieß bei mir als Kind Serienmorgen. Egal ob Chip und Chap wieder für Gerechtigkeit gesorgt haben, Phineas und Ferb ein super cooles Projekt in ihrem Garten gebaut haben, oder der American Dragon es den Superschurken so richtig gezeigt hat, ich konnte davon einfach nicht genug bekommen. Seien wir ehrlich: Am Liebsten hätten wir den ganzen Tag damit verbracht, unseren Helden bei ihren Abenteuern zuzusehen. Und so manches Abenteuer, das hätten wir damals sicher auch gerne selbst erlebt.

Zeiten ändern sich

Und heute? Der Gummibärensaft ist ausgetrunken, die Schulglocke von „Disneys Große Pause“ hat ein letztes Mal geklingelt. Unsere Helden existieren weiter, nur ohne uns. Stattdessen sehen wir uns lieber stundenlang an, wie eine Gruppe von Menschen mit Dali Masken die Bank von Spanien überfällt, um am Ende dann vor einem Cliffhanger zu stehen, über den sich dann jeder bis zum Start der nächsten Staffel aufregen kann. Und das Ganze wieder und wieder. Um beliebt zu sein, muss eine Serie ernst sein, viele Verflechtungen haben, sich zig mal um die eigene Achse drehen und am Besten auch nur jedes Jahr acht neue Folgen bringen, die trotzdem sowieso nach einer Woche vergessen sind.

Wieso tun wir uns das eigentlich an? Wäre es nicht viel entspannter etwas anzuschauen, bei dem nach jeder Folge aufgehört und an einer komplett anderen Stelle wieder angefangen werden kann? Etwas, bei dem ein Abenteuer schon nach etwa 25 Minuten vorbei ist und bereits das nächste ruft?

Wir sind nicht zu alt dafür!

Kinderserien sind zwar für Kinder konzipiert aber was genau spricht denn dagegen wieder einen Schluck Gummibärensaft zu trinken um ein Stück unserer Kindheit Revue passieren zu lassen? Zurück in eine Zeit in der Alles noch „Voll Toggo“ war und Kim Possible gemeinsam mit ihrem tollpatschigen Freund Ron und seinem Nacktmull Rufus die Welt vor Bösewichten wie Monkey Fist und Dr. Drekken beschützt, während Zack und Cody das Tipton Hotel komplett auf den Kopf stellen.

Gibt es einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um noch einmal laut bei dem Intro der Lieblingsserie des eigenen Mini-Ichs mitzusingen, bevor dann alles wieder relativ normal ist?