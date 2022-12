Winterzauber im Olympiapark

/ Finn Widmann und Lea Wörner / Bild: Red Bull München / City-Press GmbH

Das letzte Heimspiel vor Heiligabend steht heute Abend für den EHC Red Bull München auf dem Programm. Vor dem Spiel gegen die Bremerhaven Pinguins ist auf jeden Fall alles für einen echten Winterzauber angerichtet. Die Fans dürfen sich auf dem Weg zum Eissportzentrum auf einen verschneiten Olympiapark freuen.

Längste Siegesserie trifft auf längste Niederlagenserie. Unterschiedlicher können die Voraussetzungen beim Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und den Pinguins Bremerhaven nicht sein. Die Münchner stehen aktuell bei elf Liga-Siegen in Folge. Diese Serie soll kurz vor Weihnachten ausgebaut werden.

In der Liga läuft es diese Saison so richtig beim EHC. Kaum einzuholen, thront das Team von Don Jackson auf Platz 1 der Liga. Nicht zuletzt wegen Top Scorer Austin Ortega, der dem gegnerischen Goalie heute einen anstrengenden Arbeitstag bescheren will. Bereits 13 Tore hat Ortega diese Saison erzielt. Die Gäste aus dem Norden kommen mit sechs Niederlagen in Serie im Gepäck nach München. Dass sich das ausgerechnet gegen den Tabellenführer ändert, mag stark bezweifelt werden.

Ob es eine Bescherung für die EHC-Fans gibt, erfahrt ihr ab 19:30 Uhr im M94.5 Liveticker.