Wiki & Navy Blue – Half God

Wiki und Navy Blue haben ihre musikalischen Kräfte vereint, um ihre Hörer:innen mit jazzigem und reflektiertem Rap zu verzaubern. Half God ist ein Einblick in Wikis Jugendzeit und ein Ode an seine Heimat New York City.

Wiki – Der König der Ratten

Es ist 2021. Eine Welle an neuen talentierten Rappern überschwemmt New York City. Auf dieser Welle surft der junge Wiki, bürgerlich Patrick Morales, mit seinen Kumpels Hak und Sporting Life. Die drei Künstler bilden zusammen die Rap-Crew Ratking. Die Gruppe sticht direkt durch ihren besonderen Sound heraus: Ihre Beats sind von modernem Trap inspiriert, doch ihr Rapstil hätte in 1994 Hip-Hop Fanatiker zum Kopf nicken gebracht. Ihr Album So It Goes von 2014 wird ihr erstes und letztes Album. Die Crew trennt sich 2016, weil sie verschiedene Ansichten über die Zukunft von Ratking hatten. Wiki führt seine Karriere alleine fort. Sein Debüt-Album No Mountains in Manhattan erscheint 2017.

Navy Blue – Keep on Grinding

Es ist nicht das erste Mal, dass Skater versuchen sich in der Rap-Welt einen Namen zu machen. Wenn Navy Blue nicht gerade Lyrics schreibt oder für die New Yorker Rap-Szene Beats baut, kennen ihn alle Skater unter dem Namen Sage Elsesser. Er ist seit vielen Jahren Profi-Skater für Supreme und Fucking Awesome. Elsesser ist in Los Angeles aufgewachsen und war Teil der Entourage des Musikkollektivs Odd Future. Zusammen mit Earl Sweatshirt skatet er durch Kalifornische Straßen, bevor er 2014 nach New York zieht.

Navy Blue veröffentlicht 2015 seine erste EP According to the Waterbearer und versteckt zuerst seine wahre Identität. Es folgen weitere EP’s, bis 2020 sein Debüt-Album Àda Irin erscheint. Elsessers Sound ist sehr sanft und träumerisch. Er arbeitet gerne mit Pianos und Vocal Samples, verzichtet manchmal aber auch auf Drums, um seiner Stimme mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Merkmale findet man auch im Projekt Half God wieder. Wiki und Navy haben gemeinsame Freunde wie MIKE, mit denen sie Musik machen. Jetzt ist es an der Zeit gekommen, dass die beiden selbst zusammen an einem Werk arbeiten.

Mehr Mensch als Gott

Das Konzept des Halbgottes klingt interessant. Eine Kreatur, die menschliche Züge aufweist, allerdings so mächtig und imposant ist wie die Olympischen Götter: Wiki verwendet diese Idee, um über seine Entwicklung als Person zu reflektieren. Sein Talent als Künstler lässt ihn sich wie ein Gott fühlen. Auf dem Track „Remarkably“ spricht Wiki darüber, wie keiner ihm das Wasser reichen kann, wenn es ums Rappen geht. Er genießt die Anerkennung, in der er durch seine Musik badet. Was kann ihn schon aufhalten? Genau wenn er sich diese Frage stellt, findet er auf anderen Songs die Antworten. Dazu lässt Navy Blue seine melancholische Gitarre ihren Job machen.

Das Album, wie das Konzept des Halbgottes, basiert auf Dualität. Songs, auf denen Wiki arrogant und stark wirkt, werden von Navy’s Drums und soliden Melodien unterstützt. Er hat das Gefühl, nichts und niemand könne ihm was antun. Doch dann wird es ruhig, die Kick verschwindet im Hintergrund. Wiki spricht langsamer und nachdenklicher. Auf Songs wie „Ego Death“ wird ihm klar, wie menschlich er doch ist. Er ist in einer Gegend aufgewachsen, in der es Survival of the Fittest heißt. Morales ist noch nicht reif genug, um in dieser kalten Welt zu leben. Wenn er erwachsen ist, möchte er ein Vorbild für die jüngere Generation sein, seiner Community helfen. Letztendlich steht der rappende Halbgott eher auf der Seite der Menschheit.

Noch niemals in New York

Auf Half God nimmt Wiki die Hörer:innen auf eine introspektive Reise, aber auch mit in seine Heimat. New York spielt eine sehr wichtige Rolle in seiner Musik. Die Stadt, die niemals schläft, ist Wikis ewiger Freund und Begleiter. Auf Songs wie „Roof“ und „Not Today“ rappt er über die Orte, an denen er als Kind geskatet ist und was er an der Stadt gerne verbessern würde. New York City hat ihn stark geprägt, ob musikalisch oder menschlich. Das wird für immer ein Teil von ihm und seiner Kunst sein.

I Speak, You Listen

Half God ist ein Album, das einen sofort in seinen Bann zieht. Wiki hat nicht nur eine unverkennbare Stimme, sondern ist textlich auf einem hohen Niveau. Wenn er Geschichten erzählt, dann mit lebendigen Betonungen und einer Vielfalt an Flows. Durch Navy Blue’s facettenreicher Produktion wird den Zuhörer:innen in jedem Song vermittelt, welche Gefühle Wiki ausdrücken möchte. Blue verleiht den Tracks die perfekte Atmosphäre. Half God ist ein Album für Leute, die nicht nur Fans von Jazz-Rap sind, sondern auch gerne Alben von vorne bis hinten hören.

Half God ist am 1.10.2021 über Wikset Enterprise erschienen.