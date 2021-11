Wie sehr rockt München?

/ Gabriel Hengl / Bild: Munich Rocks

Es ist wieder soweit: Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Und wie jedes Jahr lässt es sich die Münchener Musikszene nicht nehmen, vor der Winterzeit nochmal kräftig abzufeiern. Denn das Munich Rocks Festival startet in die Nächste Runde. Drei lokale Künstler:innen zeigen was sie drauf haben. Und das ganze könnt ihr am 11. Dezember gratis in der Muffathalle bestaunen. Aber welche Bands sind dieses Jahr überhaupt am Start?

Quirinello

Die Münchener Indie-Rocker von Quirinello sind dieses mal mit dabei. Was ursprünglich als Soloprojekt im Schlafzimmer des Leadsängers Quirin begonnen hat, entwickelt sich in kürzester Zeit zu einem Novum. Die 4 Münchener haben nämlich seither den Sad-Boy-Dream-Bebop Stil salonfähig gemacht. Sie brillieren durch fetzige Rhythmen und eingängige Gitarren-Riffs. Die stiltypisch melancholischen Melodien und etwas verträumte Gesangsstimme hat mittlerweile seinen Platz in den Herzen und Köpfen des Münchner Indie-Publikums gefunden.

Quirinello – Wanna Hold You

Kannheiser

Mit der Band Kannheiser kommt dieses Jahr auch Deutsch-Pop dazu. Die vier studierten Musikwissenschaftler bringen ihren ganz eigen Mix aus Indie-Pop und Neuer Deutscher Welle. Typisch für Musikwissenschaftler haben die Jungs auch einen ganz eigenen Begriff für ihre Musik geprägt: „Neue deutsche Zärtlichkeit“ soll der Stil heißen. Im Namen selbst steckt ja schon eine Anspielung auf die NDW-Musik, die musikalisch zwar nicht als Vorlage, aber sicherlich als Inspiration gedient hat. Die tanzbaren Beats werden begleitet von einer eingängigen Gesangsstimme, die vom stilistisch an einen jungen Falco erinnert.

Kannheiser – Ego

Das Ding ausm Sumpf

Was zunächst Klingt wie eine Spin-Off-Serie von Shrek, steht in erster Linie für Hip-Hop. Denn der junge Münchener Stefan Mühlbauer will mit seinem Rap, das etwas umstrittene Genre Hörer:innen schmackhaft machen, die eigentlich keinen Hip-Hop mögen. Nach einem abgeschlossenen Gesangsstudium an der Musikhochschule, sowie einem Doktor in Volkswirtschaft, hat er sich letzten Endes seiner Passion hingegeben. Und seitdem bereichert er die lokale Hip-Hop-Szene mit basslastigen Beats und einfallsreichen Texten.

Das Ding ausm Sumpf – Wenn dein Herz klopft

Wann gehts los?

Wie jedes Mal ist das Festival wieder für alle Besucher:innen gratis. Jedoch unterliegt das ganzen wegen Corona-Lage den 2G Regeln. Wenn ihr also geimpft oder genesen seid, lasst euch den Abend nicht entgehen!

Munich Rocks am 11.12.2021 in der Muffathalle

Einlass: 19.00 Uhr

Konzertbeginn: 20.00 Uhr (wir starten pünktlich!)

Eintritt: Kostenlos!