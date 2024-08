WIE EIN WOCHENEND-AUSFLUG

The Lutional im Sound of Munich Interview

/ Julia Fritz

Was haben die Beatles, Kraftklub und AnnenMayKantereit gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel – aber doch sind sie alle Inspiration für die Münchner Band The Lutional. Im Sound of Munich Interview sprechen sie über ihre Anfänge, ihre Herangehensweise bei Songs und weitere coole Erfahrungen auf der Bühne.



Sound of Munich Interview mit The Lutional

2019 gründete sich die Band zunächst aus den drei Jungs Alessio (Gitarre), Nick (Schlagzeug) und Tim (Gesang & Gitarre). Damals besuchten sie die 10. Klasse der Realschule Ismaning und hatten den ersten Auftritt bei ihrer Abschlussfeier.

„Danach wussten wir, dass wir einfach noch mehr Musik machen wollen.”

Tim Erlewein (Gesang & Gitarre)

Seitdem änderte sich öfter die Zusammensetzung der Band. Tim und Alessio sind seit Tag 1 dabei, später bekamen sie Verstärkung mit anderen Instrumenten: Paul als Drummer, Lukas am Bass und Enzo am Klavier.

VON DER IDEE ZUM SONG

„Komm rein und wir basteln aus deiner Idee was gemeinsam. Das ist unsere Herangehensweise.”

The Lutional im Sound-of-Munich Interview

Auf ein genaues Genre legt sich die Band nicht fest – je nach Idee passen sie den Song ihrem Mood an. Egal ob Indie-Rock, Pop oder Funk – jedes Gefühl folgt einer anderen Musikrichtung. Bei der Probe kann so auch der gleiche Song jedes Mal anders klingen.

Ihre neue EP “A Weekend Trip” ist das erste gemeinsam veröffentlichte Projekt von The Lutional. Die Band selbst bezeichnet sie als “Prey of different influences” – ein Mix aus vielen verschiedenen Inspirationen.