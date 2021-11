Wie ein Album die Apokalypse eingeläutet hat

White Album - The Beatles

„Musik kann die Welt verändern“. Eine altbekannte Aussage, die oft so zitiert wird, vor allem von nostalgischen Baby-Boomern. Doch eben diese Welt der Baby-Boomer wurde komplett auf den Kopf gestellt – und zwar durch Musik.

„Das weiße Album“

Vor 53 Jahren erschien am 22. November 1968 das Album „The BEATLES“ der gleichnamigen britischen Band. Wegen seines simplen, weißen Covers auch „das weiße Album“ genannt, kam das Werk in einer von Generationskonflikten und Studentenprotesten zerrütteten Umgebung zur Welt. Es war die Zeit der 68er Bewegung und die Jugend war politisch geworden. Das neue Album der Beatles hingegen war für viele nicht politisch oder nicht politisch genug.

Aufruf zur Gewalt oder einfach ein Rock Song

Ein Mensch nahm die Songs aber sehr politisch wahr: Charles Manson, Krimineller, versuchter Musiker und Sektenführer seiner „Manson Family“ mochte vor allem einen Song und zwar „Helter Skelter“. Das Lied bildete für ihn eine apokalyptische Vision und die Prophezeiung eines kommenden Rassenkrieges ab. Er untermauerte seine rassistische und okkulte Philosophie mit dem Song.

Paul McCartney, Sänger und Bassist der Beatles, soll aber den Song mit der Idee geschrieben haben den lautesten und „härtesten“ Rock Song aller Zeiten zu erschaffen. Helter Skelter ist in Großbritannien eine lange, hohe, spiralförmige Rutsche in Vergnügungsparks. Der Text des Liedes ist simpel gestaltet und erzählt nichts Besonderes. Dafür gilt der Song heute als musikalischer Vorreiter des Heavy Metal. Aber nicht nur dafür ist er bekannt geworden.

Eine Tragödie und das Ende der 60er

Am 10. August 1969 ermordete die „Manson Family“, angestachelt von Charles Manson, das reiche Ehepaar LaBianca. Auf dem Kühlschrank schrieben sie mit dem Blut der Opfer „Healter Skelter“, anstatt „Helter Skelter“. Einfach ein Rechtschreibfehler, der zeigt wie wenig sich die „Manson Family“ mit dem Song auseinandergesetzt hat. Dieses Ereignis und der Mord an der Schauspielerin und Ehefrau von Roman Polanski Sharon Tate, gelten heute noch in den USA als einschneidendes Ereignis und Ende der friedvollen 60er der Hippie-Bewegung.

Wie wichtig diese Tat für eine Generation und die US-amerikanische Kultur war und heute noch ist, sieht man auch daran, dass Quentin Tarantino die Gräueltat in seinem letzten Film „Once Upon a Time in Hollywood“ aufgearbeitet hat.

Verschwörungstheorien in der Musik heutzutage?

Die 1960er waren eine Zeit großer kultureller Umbrüche und die Rolle der populären Musik war eine andere. Unterstellungen von religiösen und gesellschaftlichen Gruppierungen, dass die Musik die Jugend verderbe und zu Satan führe, gehörten zur Tagesordnung. Aber sind wir wirklich darüber hinaus gewachsen?

Die in letzter Zeit nach dem Astroworld Desaster aufkommenden Verschwörungstheorien auf der sozialen Plattform „TikTok“ sagen vielleicht etwas anderes. Beim Festival in Houston starben beim Konzert des Rappers Travis Scott acht Menschen. Dies soll passiert sein, weil dieser satanische Rituale durchgeführt habe.