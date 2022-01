Wie du die Quarantäne-Langeweile besiegst

/ Hannah Gräf / Bild: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Was tun, wenn es Dich erwischt hat und Du “Du-weißt-schon-was” hast? Wenn Du Dich gerade in einer – zum Glück – symptomfreien Quarantäne befindest, Du aber drohst in Langeweile zu versinken, haben wir genau das, was Du brauchst. Hier kommen die besten Tipps gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden – Serienmarathon ausgenommen.

Putzen, Putzen, Putzen

Passend zum Jahresanfang, wie wär’s mit einem Frühjahrsputz? Jetzt hast Du Zeit, um endlich einmal durch die ganze Bude zu fegen. Aber nicht nur mit dem Besen! Wischmopp und Rohrreiniger raus, jetzt ist endlich mal wieder Tiefenreinigung angesagt.

Im Bad könntest Du zum Beispiel den Wasserhahn und den Duschkopf entkalken, das zählt beim normalen Badputz ja nicht zwingend zum Standard-Waschprogramm. Wasserhahn auseinanderschrauben und Duschkopf abbauen und dann einfach alle Einzelteile in einen Eimer mit einer warmen Essig-Wasser-Mischung im Verhältnis eins zu drei legen. Am besten legst Du das Ganze über Nacht ein, so sollte der Kalk auf jeden Fall verschwinden.

Außerdem könntest Du Dich Deiner Waschmaschine annehmen. Auch wenn die viel wäscht, die Maschine selbst wird dabei leider nicht sauberer. Leg einfach ein oder zwei Spülmaschinentabs in die leere Trommel und stell einen möglichst heißen Waschgang ein. So wird Deine Waschmaschine mal wieder richtig ordentlich von Kalk, Keimen, Bakterien und Schmutz befreit – und Du profitierst von hygienisch sauberer und gut riechender Wäsche.

Oder Du nutzt Deine freie Zeit in der Küche. Beispielsweise könntest Du hier mal wieder Deinen Backofen ordentlich entrußen und Eingebranntes entfernen. Oder auch mal wieder das Gefrierfach abtauen und ordentlich auswischen.

Und wenn Dir das Putzen nicht so viel Spaß macht – mit der passenden Musik geht alles leichter!

In dieser Playlist findest Du bestimmt Deinen persönlichen Quarantäne-Hit – und einen ganzen Putztag hält sie auch durch, sie dauert nämlich fast 24 Stunden.

Digitales Ausmisten

Wann hast Du das letzte Mal akribisch dein Handy oder deine Festplatte ausgemistet? Egal ob halb angefangene Worddokumente, Screenshots, Scam-Mails oder Fotos: Lösch’ was das Zeug hält – Dein Speicherplatz wird’s Dir danken.

Du kannst die Quarantäne allerdings nicht nur nutzen, um auf Deinen digitalen Geräten freien Platz zu schaffen, oder etwas mehr System reinzubringen. Du hast auch Zeit, ordentlich den Kleiderschrank auszusortieren. Wenn Deine Kleidung noch in einem guten Zustand ist, könntest Du sie auf einem Second-Hand-Portal verkaufen. Das wäre eine Win-Win-Situation: mehr Platz in deinem Kleiderschrank und mehr Geld auf dem Konto. Wenn Du Deine Kleider nicht online verkaufen willst, wäre eine andere Möglichkeit sie zu spenden. Bestimmt gibt es in Deiner Nähe Möglichkeiten, Kleider abzugeben – natürlich erst, wenn Deine Quarantäne vorbei ist.

Allgemein kannst Du die Zeit natürlich auch nutzen, um Deine Schränke und Schubladen aus- und wieder einzuräumen. Dabei kannst Du die Dinge aussortieren, die Dir nicht mehr von Nutzen sind. Ganz egal ob in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer – ausmisten kannst Du überall.

Wenn Du allerdings nicht zu den Foto-Messies gehörst und mit der Gabe der Ordnung gesegnet bist, dann wirst Du hier auf jeden Fall noch eine Beschäftigung finden. May I present to you…

Persönliche Kontakte pflegen

Wann hattest Du das letzte Mal wirklich ausgiebig Zeit, um entspannt WhatsApp-Sprachnachrichten abzuhören – ohne die Geschwindigkeit höher zu stellen? Den Menschen zurück zu schreiben, die normalerweise kein Teil des täglichen Lebens sind. Wenn Du Lust hast, ruf doch mal Deine Oma oder Deinen Lieblingsonkel an. Deine Verwandtschaft oder Dir nahe stehende Personen freuen sich über einen Anruf. Vor allem die ältere Generation.

Und wenn Dich Samstagabend die Langeweile besonders packt, frag doch mal Deine Freund:innen, ob sie Lust auf eine virtuelle Hausparty mit einer Flasche Wein haben. Das letzte gemeinsame Videotreffen ist bestimmt schon einen Lockdown her und andere Möglichkeiten gibt es aktuell eh kaum.

Ihr könnt euch auch online auf einen gemeinsamen Spieleabend treffen. Unsere Best-of-Spiele-Tipps sind: Quizduell, Montagsmaler, Cards Against Humanity, oder auch Klassiker wie Uno oder Monopoly könnt ihr super online mit Freund:innen spielen.