Wie die [V]leminge

/ Sven Stelkens / Bild: M94.5 / Vroni Kallinger

Vleming ist eine Band, die den klassischen Singersongwriter-Sound mit ruhigen Synthies mischen. Ihre Songs haben emotionale Texte, die auch aus ihrem eigenen Leben schöpfen.

Vleming im Interview mit M94.5-Musikreporter Sven Stelkens

Mit Günther unterwegs

Günther ist der heißgeliebte VW-Bus des Leadsängers Marvin. Er hat den Bus in eine mobile Wohnung mit Küche, Bett und Studio umgebaut. In ihm sind viele Songs entstanden und auch aufgenommen worden. Marvin hat in ihm auch eine Zeit lang gewohnt und reiste mit ihm auch schon durch die Welt.

VLEMING – What Is Good

Dieses Video auf YouTube ansehen Wohnzimmersession von Vleming in der Schweiz.

Clinic Concerts

Mit Ihrem neuen Projekt Clinic Concerts wollen die zwei Musiker die Musik zu denjenigen bringen, die sie am meisten brauchen. Mit einem kleinen Team touren sie ab dem 10. Februar deutschlandweit durch Krankenhäuser und geben dort für die Patienten und Angestellten Konzerte. Dem Leadsänger der Band hatte Musik durch eine schwere Phase geholfen. Diese Hilfe wollen Vleming jetzt auch anderen bieten. Unterstützt werden sie dabei von den Sana Kliniken.