Werden Frauen und Männer mit zweierlei Maß gemessen?

M94.5 TO GO

/ Simon Fischer / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Immer wieder stoßen wir auf Themen, die wir im Radio nicht von allen Seiten beleuchten können. Genau diesen Themen versuchen wir hier gerecht zu werden, mit spannenden Interviews und ausführlichen Recherchen.

Die Veröffentlichung eines privaten Tanzvideos der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin sorgte im Netz für Diskussionen: Die einen lobten die Authentizität der Politikerin – die anderen verurteilten sie dafür und nannten es einen “Skandal”, da es ihre politische Autorität beeinträchtige.

Aber was sind und wie entstehen eigentlich politische Skandale, warum werden sie so unterschiedlich wahrgenommen und werden Männer und Frauen in diesem Zusammenhang verschieden beurteilt?

Diesen Fragen gehen Hanna Hieronymus und Michael Ries in dieser Folge von M94.5-To Go auf den Grund – Unterstützung bekommen sie dabei von Politikwissenschaftler Dr. Markus Hinterleitner, Soziologin Dr. Isabel Klein, Kommunikationswissenschaftler Dr. Jörg Haßler und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Wir freuen uns immer sehr über Feedback, schreibt uns also gerne eine Rezension im Podcatcher eures Vertrauens, oder mailt uns! ➡️ podcast@m945.de

Alle Podcastfolgen als MP3 findest du hier