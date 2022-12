/ Anna Mühlbauer / Bild: Shutterstock / mavo

Glühwein, Krippenspiel und Weihnachtsgans im Kreise der Familie. So oder so ähnlich sieht ein sehr kitschiges, aber auch typisches Bild aus, wenn ich an Weihnachten denke. Aber nicht alle Menschen feiern Weihnachten zuhause, nicht alle haben frei und nicht für alle hat das Fest überhaupt eine Bedeutung.