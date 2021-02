“We rock Munich constantly“

/ Clara Ebert / Bild: 22 Days

Genau das macht die Indie-Rockband 22 Days unter anderem in ihrer Stammkneipe Schwabinger 7. Jorge, Philippe, Nick und Max waren bei uns im Sound of Munich-Interview und haben etwas über ihre Band und die Zeit im Lockdown erzählt.





Sound of Munich-Interview: 22 Days

„Die Schwabinger 7 liegt in unserem Herz“

Deshalb ist 22 Days bestehend aus Gesang, Bass, zwei E-Gitarren und Schlagzeug auch die Stammband der Traditionskneipe an der Münchner Freiheit. Auf der Suche nach einem Zuhause für 22 Days lernte die Gruppe den Eigentümer der Schwabinger 7 kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, erzählt die Band im Interview. Seitdem laden sie dort regelmäßig, mit ihren eigenen Songs und Covern von Musikpionieren wie Guns’n’Roses, Kings of Leon oder Radiohead, zum Mittanzen und Mitsingen ein.

Eine Rockband mit Tiefgang

Dedicated to every human being showing their body on stage or in front of a camera. We would like to dignify their job, acknowledge their bravery and the contribution they make to society. 22 Days – Musikvideo Love Yourself

Eine persönliche und wichtige Message für die Band. Daher widmen sie ihr meistgeklicktes Video Love Yourself den Menschen, die ihren Körper in der Öffentlichkeit zeigen.

“Stay at home and don’t be a jerk”

So heißt es in ihrer Single Lockdown, die Anfang des Jahres 2021 erschienen ist. Erst gab es keinen Text für den Song, sondern nur ein rockiges Riff. Doch als alle Bandmitglieder ihrem Frust über die Corona-Situation freien Lauf ließen, entstand der Text in nur einer halben Stunde. Alles, was die Band am Lockdown nervt, steckt in diesem Song. Aber auch wenn es für die Bandmitglieder frustrierend war, nicht gemeinsam Proben zu können, haben sie einige neue Songs geschrieben.

Wir durften als Erste in ihre neue Single Nothing Real reinhören, in der auch die Lockdown Stimmung aufgegriffen wird. Aber…

„Wenn ihr den Text versteht, habt ihr nicht zugehört.“ Jorge – Sänger und Bassist von 22 Days

Die Single Nothing Real wird noch diese Jahr erscheinen. Bis dahin einfach weiter zu Lockdown tanzen.