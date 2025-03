Was willst du mit deinem Studium machen? Und was macht eigentlich Robert De Niro?

/ Renee Maier / M94.5 - Filmfabrik

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.



Filmfabrik vom 19.03.25

“Kann man davon leben? Und was willst du eigentlich später damit machen?” – diese Fragen beschäftigen viele Student:innen und auch die Protagonistin Jojo in dem Film “Die Akademie”. Sie verbringt gerade ihr erstes Semester an einer Kunstakademie und wird dort mit einigen Herausforderungen der hart umkämpften Welt der Malerei konfrontiert. Dazu dreht sich die heutige Filmfabrik, moderiert von Renee Maier und Elizabeth Ho, um “The Alto Knights” unter der Regie von Barry Levinson. Der Film bildet das Comeback von Robert De Niro, der sogar gleich in einer Doppelrolle auf der Leinwand zu sehen ist. Wie sich De Niro schlägt, beurteilt Viola Yu. In den letzten Wochen stand mit der Oscar-Verleihung vor allem die amerikanische Filmbranche im Rampenlicht. Mit ausgezeichnet wurde “Für immer hier” von Walter Salles als bester internationaler Film. Doch wird er dem Oscar gerecht? Und was macht eigentlich die deutsche Filmwelt? Gerade wurden die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2025 bekanntgegeben. Wer hier die Nase vorne hat, besprechen Elli und Renee im Filmgeflüster.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.