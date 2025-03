Politische Statements in Pink und internationaler Schmuck

/ Dana-Marie Luttert

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 01.03.2025

Der Frühling lässt zwar auf sich warten, doch auf SektMate ist Verlass. Die Münchner Jewelry Week zieht ein internationales Publikum an und wir waren dort – bei der “Mindful Mining” Ausstellung der Kookmin University aus Seoul. Auch in den Theatern gibt es einiges zu entdecken. Die Otto Falckenbergschule präsentiert ihr Stück “RCE-#RemoteCodeExecution” und das Teamtheater setzt mit dem Stück “Fettes Schwein” ein Statement gegen Bodyshaming. In der Ausstelllung “PINK!” in der Pasinger Fabrik wird auf Brustkrebs aufmerksam gemacht und wir waren in dem Stück “Mephisto” in den Kammerspielen. Also seid gespannt auf eine vielfältige Sendung!

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.