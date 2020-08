Sagstetter sagt Haching zu

/ Lisa Schmierer / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Jede Woche drei Meldungen aus der Welt des Sports. Heute: Kantersieg und Rekordversuche.

Weg von München nach München: Benedikt Sagstetter verlässt den Volleyballbundesligisten WWK Volleys Herrsching. Wie der Verein auf seinem Instagramaccount mitteilte, wird der Zuspieler künftig für den TSV Unterhaching spielen. Dort habe er die Möglichkeit, mehr Spieleinsätze zu bekommen als bei den Herrschingern.

Eigentlich hatte Sagstetter vor der letzten Saison einen Vertrag bis 2021 bei den WWK Volleys unterschrieben. Allerdings sei der TSV Unterhaching bereit, die vertraglich festgelegte Ablösesumme zu zahlen, so die WWK Volleys.

DFB-Team feiert Kantersieg gegen Schweden

9:1 stand es am Ende für das DFB-eFootball Team. In zwei Spielen über je zweimal sechs Minuten siegte das deutsche FIFA-Nationalteam gegen die schwedische Auswahl. DFB-eFootball-Coach Matthias Hietsch war mit der Leistung der Spieler sehr zufrieden: „Ein perfektes Spiel von beiden. Da gibt es wirklich nicht viel zu meckern,“ teilte er auf der Webseite des eFootballteams mit.

Der Sieg war auch gleichzeitig das letzte Spiel im FIFA 20 Modus. Ab nächster Saison werden die Spiele auf der neueren Version des Spiels – FIFA 21 – bestritten.

„Deutschland wirft wich warm“

Rekordverdächtig soll es am 12. September in Handball-Deutschland werden. Unter dem Motto „Deutschland wirft sich warm – der Weltrekord“ ruft der deutsche Handballbund alle Mannschaften auf, sich am Rekordversuch zu beteiligen. Das Ziel: Zehn SpielerInnen müssen innerhalb einer Stunde so viele Pässe wie möglich spielen, mindestens aber 1500 Zuspiele, um eine Guinness World Records-Urkunde zu erhalten. Die Teams haben insgesamt sieben Stunden Zeit und können beliebig viele Versuche starten. Jeder Rekordversuch muss komplett gefilmt werden. Außerdem müssen die SpielerInnen bei ihren Pässen einen Mindestabstand von fünf Metern einhalten.