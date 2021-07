Von der Oper in den Club

Not A Rapper und Not a Producer im Interview

/ Clara Ebert / Bild: Privat / Sasha Gontcharov und Rafaella Bucher

Das Duo Raffaela und Sasha aka Not A Rapper und Not a Producer im Interview bei uns. Ein Gespräch über gescheiterte Opernkarrieren, den eigenen Touch in Pop-Coverversionen und lebensverändernden Hauspartys.





Hinter der klaren starken Stimme des Münchner Duos Not A Rapper und Not a Producer steckt die Sängerin Raffaela. Auf der Bühne steht die Münchnerin schon seit ihrem zehnten Lebensjahr. Damals träumte sie allerdings nicht von einer Hip-Hop Karriere, sondern von einem Leben als Opernsängerin.

Rafaelle aka Not a Rapper / Bild: Privat/ Rafaella Bucher

Raffaela übte täglich stundenlang für eine Opernkarriere und besuchte zahlreiche Castings. Auch wenn sie an dieser Karriere scheiterte, ist sie für die harten Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg gemacht hat, dankbar. Denn erst durch dadurch entdeckte sie was ihre Stimme ausmacht.

Lana Del Rey als Vorbild

Im Pop muss Raffaela ihre Stimme nicht verstellen und kann ihr eigenes Ding machen. Deswegen coverte das Duo auch den Hit „Blue Jeans“ von Lana Del Rey. Ihr eigener Hip-Hop Touch ist dabei trotzdem deutlich zu hören.

Das Duo Not a Rapper und Not a Producer / Bild: Privat/ Raffaela Bucher und Sasha Gontcharov

„Die Hausparty war super super wild!”

Ihren Producer Sasha lernt Raffaela auf ihrer eigenen Hausparty kennen, bei der Sasha für die Musik zuständig war.

„Ich habe mich bei Raffaela richtig beworben“, scherzt der Producer im Interview mit M94.5. Der Funke ist aber direkt übergesprungen. Seitdem machen die beiden gemeinsam Musik.

Sasha Gontcharov aka Not a Producer / Bild: Privat / Sasha Gontcharov

Auf die Frage, welche Rolle er bei „Not a Rapper“ hat, meint Sasha: „Meine Aufgabe ist alles außer Singen.“ In die reine Rolle des Produzenten möchte er sich nicht stecken lassen – daher der Name Not a Producer. Ihre neueste Single „Drip Drop“ erarbeiten sie gemeinsam vom ersten Ton an.

Drip Drop

Ihre Single beschreibt Raffaelas ersten Liebeskummer. Der Moment in ihrem Leben, in dem Raffaela eine „Scheiß-Drauf-Einstellung“ einnahm und einfach lostanzen wollte.

„Wir wollen die Leute mitnehmen auf eine Reise und sie am Ende dann in den Orbit schießen“ Sasha und Raffaela im M94.5-Interview.

Drip Drop glänzt durch Raffaelas einzigartige Stimme, überraschende Töne und einen Techno-Touch, der zum Tanzen einlädt.

Und wie geht es weiter?

Das Duo hat große Pläne für die Zukunft. Musikvideos und neue Songs sind bereits in Planung. Aber am meisten freuen sie sich, nach Corona live auf der Bühne ihre positive Energie ausleben zu können. Und wahrscheinlich mischt sie sich selber unters Publikum.