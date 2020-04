Vom Tanztrend zur Talkshow

/ Frederic Mialhe / Bild: Shore Fire Media

Spätestens seit seiner neuen Single „Run“ und seinem Auftritt Bei Jimmy Fallon ist Joji in den oberen Rängen der Popwelt angekommen. Doch vielen ist der Newcomer schon auf eine andere Art und Weise im Internet untergekommen. Ein Portrait eines ungewöhnlichen Internetstars.



George Miller, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, wusste wahrscheinlich nicht, was er für einen Trend lostreten würde, als er am 2. Februar 2013 eine Video hochlud, in dem er in einem pinken Ganzkörperkostüm zu dem damals unbekannten Lied „Harlem Shake“ mit ein paar seiner Freunde herumkasperte. Doch kaum hatte er das Video hochgeladen, kopierten die Ersten bereits die Idee. Ehe er sich versah, tanzte jeder und seine Großmutter den viralen Trend. Ironischerweise war der Rest seiner Videos auf keinen Fall etwas, dass man seiner Oma zeigen sollte.

Wenn man versucht Jojis Youtube-Kanal „TVFilthyFrank“ zu beschreiben, ist das ungefähr genauso wie H.P. Lovecrafts Versuch, die alten Götter in seinem Cthulhu-Mythos mit Worten zu beschreiben. So seltsam, abstoßend und doch magnetisierend sind seine Videos rund um die namensgebende Kunstfigur Filthy Frank. Am Besten lässt sich sein Stil als eine Mischung aus Jackass, Nihilismus und einer guten Portion pechschwarzen Humors charakterisieren.

Schockhumor mit Hirn

Eines seiner erfolgreichsten Videos zum Beispiel ist eine Tour de Force in Sachen Würgereflex. Wem bei dem „Hair Cake“ betitelten „Kurzfilm“, nicht nach ein paar Minuten das Mittagessen hochkommt, sollte sich vielleicht eine Karriere als Pornostar überlegen. Anschauen auf eigene Gefahr!

Joji selber beschreibt sein Alter Ego Frank als der schlimmste Mensch auf Youtube. Papa Franku, wie Frank manchmal genannt wird, ist das Epitom eines selbstverliebten Vloggers, der alles für Views tun würde. Er parodiert damit auf bitterböse Weise die Trends, die das Internet zu dieser Zeit beherrschten.

Eine schwere Entscheidung

Doch wie so oft im Internet, ist sein Sarkasmus nicht für jeden offensichtlich. Mit wachsender Popularität wächst auch der Teil seiner Community, der seine Witze ernst nimmt. Viele können Frank nicht mehr von George Miller unterscheiden. Der im echten Leben eher introvertierte Joji kommt immer schlechter mit seinem zweifelhaften Ruf klar, auch weil die raue Stimme die er für seine Pesona benutzt, immer mehr auf seine Stimmbänder schlägt. Deshalb entscheidet er sich, seinen Fokus mehr auf seine Musikkarriere zu legen. Doch er merkt schnell, dass ihm Frank nachhängt. Joji muss eine Entscheidung treffen. Entweder als Frank seine Youtube-Karriere mit einer etablierten Fanbase weiterführen, aber dafür seine geistige und körperliche Gesundheit riskieren. Oder als Joji nochmal komplett von vorne anfangen.

Am 27.09.2017 lädt er sein letztes Video auf seinem Kanal hoch. Betitelt „Francis of the Filth“, ist das Video der Abschluss der Filthy Frank-Saga. Wenn man sich heute die Kommentare zu seinen alten Videos durchliest, sieht man überraschend viele neue Kommentare, die mit Nostalgie auf die Ära zurückschauen, aber auch verständnisvoll sind. Viele Fans wünschen ihm viel Glück mit seiner Musikkarriere. Und so wurde aus Frank Joji.