Zwischen Playoffs und Prüfungsphase – Volleyballprofi Tim Peter

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 36: Zwei Mal am Tag Training, zwischendrin Uni und am Wochenende Spieltag. So sieht die typische Woche von Volleyballprofi Tim Peter aus. Während seine Kommilliton*innen ihr Studierendenleben genießen, steht er auf dem Feld in der Volleyball-Bundesliga. Vor vier Jahren hat der 23-Jährige seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten WWK Volleys Herrsching unterschrieben. Nebenbei studiert Tim Peter Maschinenbau an der TU München.

„Ich bin im ersten Semester richtig hingefallen. Die Uni ist kein Vergleich mit der Schule gewesen und die Bundesliga ist kein Vergleich mit dem Internat (und der) zweiten Liga.“ Tim Peter

Wie es für ihn war, mit 14 zuhause auszuziehen, wie Volleyballer einen (Beach-)Partner finden und wie es ist, während Corona in leeren Hotels zu übernachten, erzählt Tim Peter in der neuesten Ausgabe der Sportgondel.