TUNIX mit M94.5

/ Veronika Haider / Bild: Studentische Vertretung TUM

Heute sind wir mobil unterwegs und besuchen im Montagstagesteam das Festival TUNIX Open Air! Hierfür werden wir im Laufe des Tages auf dem Festivalgelände beim Königsplatz für euch interessante Einblicke sammeln und euch mitnehmen. Die “Hörbar” senden wir heute von 16 bis 18 Uhr live vom TUNIX.

Das Festival TUNIX startet heute, den 29. Juni und bietet bis zum 3. Juli 2026 ein tolles Programm von vielen musikalischen Acts und weiteren Events, wie ein Tanzkurs oder auch die Comedy Stage am Freitag um 13:30.

OB Krause bei der TUNIX?!

Foto: Veronika Haider

Zum Anstich des Festivals kam OB Dominik Krause um 13.30 Uhr vorbei. Wir haben auch etwas vom Bier abbekommen. Es war wässrig gut. 🙂

Nach der Mittagspause ist vor der Mittagspause

Bei der Hitze wollen wir NIX TU(N) und schleichen immer wieder heimlich zu den leckeren Essen- und Getränkeständen. Spaß. Natürlich sind wir hier fleißig am Interview führen und haben sogar schon das erste Reel von unserer Redakteurin Antonia Salzburger und unserem Praktikanten Omar Naeybkhil hochgeladen. Sie wollten wissen, welche Good News Besucher*innen der TUNIX haben.

Foto: Veronika Haider

Coole Bands auf der Biergartenbühne!

Mit guter Laune hören wir uns grade die Band ‘The Birds and the Elephant’ an. 🙂 Die Indie-Band spielt auf der Biergartenbühne ihre Banger-Songs.

Biergartenbühne ist übrigens ein wirklich guter Name für die Bühne. Das Festival gibt eine entspannte Biergarten Stimmung. In der Mitte des Geländes stehen viele Bierbänke mit einigen Sonnenschirmen, um sich vor der Sonne zu schützen. Außen herum stehen die Bühne und andere Stände. Das beisammen sein und NIX TU(N) zwischen Seminaren oder anderen Veranstaltungen steht hier im Vordergrund.

TUNIX ODER GARNIX. GARNIX ODER TUNIX.

Wir haben grad gefragt was der Unterschied zwischen GARNIX und TUNIX ist. Die Antwort: NIX. Im Prinzip sind die beiden Festivals ähnlich aufgebaut.

Fleißiges Arbeiten & Hitze vs. Technik

Wir sind kurz vor der Hörbar und alle schon gespannt, wie es wird! Der Technik-Aufbau hat knapp über 2 h gedauert und die Hitze macht nicht nur uns, sondern auch der Technik zu schaffen. Für viele von uns ist es eine Premiere die Hörbar nicht bei uns im Sender abzuhalten. Drückt uns die Daumen.

Foto: Veronika Haider

Our hips don’t lie

Tu nix oder ganz fix die Besucher*innen nach ihren favorite dance moves fragen! Kurzes Update zwei unserer Redakteurinnen dazu:

Wir, Uliana Augustin und Isabella Suckart, zogen durch das Festivalgelände und lernten ein Paar Moves für unseren nächsten Besuch.

Die ganzen Moves könnt ihr nun auf unserem Insta-Account anschauen!

Gaga oder Lady Gaga: Die nächste Band betritt die Bühne

Die Indie-Band Studio Mirón spielt noch für eine knappe halbe Stunde ihre besten Songs. Sie haben zwar nix mit Lady Gaga zu tun, aber das Wetter bringt unsere Redakteur:innen auf ultra gaga Ideen, die ihr noch für eine Stunde in der Hörbar (bis 18 Uhr) hören könnt.

Foto: Veronika Haider

Ende gut, Tunix gut!

Vielen Dank euch allen beim mitlesen. Der Live-Blog des Festivals endet nun. Mit einfühlsamen Tönen begleitet die Band ‘Talking Pets’ mit ihrem Soundcheck unseren Feierabends-Beginn. So kann ein Tag bei M94.5 doch schön enden!!