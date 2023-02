Türkei und Syrien von Erdbeben erschüttert

/ Sara Ritterbach Ciuró

An der türkisch-syrischen Grenze kam es am Montag, den 06. Februar zu mehreren verheerenden Erdbeben. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei 19.900. Mehr als 69.000 Personen wurden verletzt. Die Suche nach Verschütteten läuft weiter (Stand: 09.02.2023, 18 Uhr).

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Ausnahmezustand in zehn betroffenen Provinzen ausgerufen. Damit soll eine einfache Such- und Rettungsarbeit ermöglicht werden. Laut Erdogan sind mehr als 50.000 Rettungskräfte im Einsatz. Auch die Katastrophenhilfe der EU hat Such- und Rettungsteams mobilisiert. Die Lage ist allerdings sehr unübersichtlich. In der Hörbar sprechen Philip Moser und Robert Karopka über die aktuelle Situation an der türkisch-syrischen Grenze.



Studiogespräch in der Hörbar vom 7. Februar über die Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Wie kann den Betroffenen geholfen werden?

Der bayerische Kabarettist und Leiter des Vereins “Orienthelfer e.V.” Christian Springer ist aktuell in Beirut. Er nimmt die Stimmung vor Ort als sehr bedrückt war. Die Menschen hätten starke Angst vor Nachbeben. Gemeinsam mit seiner Organisation versucht er, den Betroffenen zu helfen. Viele haben alles verloren und benötigen Zelte, Planen oder Decken.

Kabarettist und Leiter des Vereins “Orienthelfer e.V.”: Christian Springer

Wer aus Deutschland helfen will, soll laut Springer Geld an Organisationen spenden, die vor Ort helfen: ,,Auch wenn es nur fünf Euro sind, die helfen in Summe auch.” Von unkoordinierten Sachspenden rät auch das DRK ab, damit wichtige Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht unnötig belastet werden.

In einem Interview in der M94.5-Frühschicht hat Christian Springer er ausführlicher über die Arbeit seiner Organisation und die aktuelle Situation in Syrien gesprochen.



Christian Springer, Kabarettist und Leiter des Vereins "Orienthelfer e.V.", spricht in der M94.5-Frühschicht am 7. Februar über die Situation in Syrien nach den Erdbeben

Hier könnt ihr zum Beispiel spenden:

Ärzte der Welt e.V.

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001

Deutsche Kreditbank

Stichwort: Nothilfe Türkei / Syrien

www.aerztederwelt.org

DRK e.V.

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien

www.drk.de

Orienthelfer e.V.

IBAN: DE92 7015 0000 0000 5741 11

BIC: SSKMDEMM

Stadtsparkasse München

Stichwort: Orienthelfer e.V.

https://www.orienthelfer.de/zu-anlassen-spenden/

UNICEF

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

www.unicef.de

