TSV 1860 München vs. Türkgücü München: die inoffizielle Stadtmeisterschaft

/ Thomas Jensen

In der inoffiziellen Stadtmeisterschaft geht es heute für Türkgücü München gegen den TSV 1860 München.

Es könnte mehrere Betitelungen für dieses Spiel geben: das Duell um Platz 2 in München nach dem FC Bayern, das Spiel Ex-60er gegen 60er, Heim-Team gegen „Heim-Team“ oder einfach Derby. Allein das zeigt was für Brisanz diese Partie mit sich bringt. Und tatsächlich geht es auch wirklich ein bisschen um die Vorherrschaft in München. Mit 3 Punkten kann Türkgücü München heute nämlich an den Löwen vorbeiziehen, die sich im Moment auf Platz 5 der Tabelle befinden. Das möchten die 60er verhindern und vorübergehend auf Platz 3 springen.

Bereit herauszufinden, welchen Namen das Duell am meisten verdient: der M94.5-Liveticker.