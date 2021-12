/ Franck Wallace / Bild: AVEX ENTERTAINMENT

Ein Jahr nach dem Release ihres Albums 10 , ist die japanische Math-Rock-Band tricot mit ihrem neuen Projekt Jodeki 上出来 zurück. Die vierköpfige Band versucht sich an neuen Instrumenten und bietet ihren Zuhörer:innen somit neue Facetten ihrer Musik. Gleichzeitig dürfen sie sich, wie üblich, über Adrenalin geladene Songs freuen.

V.l.r: Hirohiro (Bass), Yusuke (Drums), Ikkyu (Gesang und Gitarre) und Motifour (Gitarre). Bild: AVEX ENTERTAINMENT.

Rocken statt Stricken

tricot hat ihre Wurzeln in Kyoto,Japan. Die drei Gründungs-Mitglieder:innen Ikkyu Nakajima, Motifour Kida und Hirohiro Sagane, sind alle Teil der lokalen Rock-Szene gewesen. Durch diese lernen sie sich schnell kennen und sind sich einig eine Band gründen zu wollen. Sie haben sich für den Namen tricot entschieden, was auf französisch „stricken“ bedeutet. tricot feiern 2010 ihre Gründung. 2013 veröffentlichen sie ihr Debüt-Album T H E, touren durch Asien, Europa und spielen auf dem Eden Sessions Festival in England Support für die Pixies. Nach mehreren Lineup-Wechseln, tritt der Drummer Yusuke Yoshida der Band teil. Nach fünf Alben ist auch schon das sechste im Anmarsch: das musikalische stricken kann weiter gehen.

Jodeki: Good Job!

Das sechste Album von tricot, Jodeki, ist japanisch für „good job/gute Arbeit“. Wenn ihr letztes Album ihren Werdegang als Band gefeiert hat, dann symbolisiert Jodeki die weiterhin strahlende zukunft der Band. Trotz der Covid-19 Pandemie, hat es das Quartett geschafft Musik zu produzieren: darauf sind sie besonders stolz. Die Mitglieder kehren mit ihrer altbekannten Attitüde zurück und versuchen sich auch an neuen Instrumenten wie dem Bass-Synthesizer und legen einen größeren Fokus auf Gitarren-Solos. Fans der Band wissen bereits, wie viel Energie tricot in ihre Gitarren-Riffs legt. Die Lead-Single INAI und der Album-Track WALKING sind zwei der vielen Beispiele dafür.

Musik-Video zur Lead-Single INAI.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musik-Video zur Lead-Single INAI.

Auf INAI singt Ikkyu über eine Person, die von ihr verletzt worden ist. Sie sehnt sich nach einer Versöhnung der beiden. Das kraftvolle Instrumental birgt eine zuversichtliche Energie: Ikkyu versteht, dass sie vielleicht eine Freundschaft verloren hat aber sie hofft trotzdem auf Vergebung. „Unsere gemeinsame Zeit ist vorbei aber bitte hasse mich nicht im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter.“, singt sie sich aus der Seele. Mit diesem Track schließt sie mit der Vergangenheit ab und schaut wieder nach vorne. Dieser Teil ihres Lebens hat sie wie einen Fluch verfolgt, doch sie konnte ihn letztendlich vertreiben.

Musik-Video zu POOl, ein Song ihres Debüt-Albums T H E.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musik-Video zu POOl, ein Song ihres Debüt-Albums T H E.

tricot gehört zu den Aushängeschildern der japanischen Math-Rock Szene und sie beweisen erneut weshalb. Das Album ist voller Songs mit ungewöhnlichen Taktangaben, Pausen und Melodien die sich nicht im geringsten für Konsonanz interessieren. Und das ist definitiv eine gute Sache. Es gibt Momente auf dem Album, bei denen Fragen aufkommen wie „Der Drummer kann bei solchen Rhythmen mithalten?“ oder „Hat die Gitarristin nach so einem Solo keine wunden Finger?“. Musikalisch bewegt sich Jodeki auf einem sehr hohem Niveau und dafür verdient die Band jede Form von Anerkennung.

Pedigree, wie das Hundefutter?

Ikkyu, die Lead-Sängerin der Band, hat in einem Interview verraten wieso auf dem Cover ein Hund zelebriert wird: Jodeki verkörpert weder lyrisch noch musikalisch ein Konzept. Sie singt auf diversen Songs über Schicksalsschläge aus ihrer Vergangenheit. Was haben diese deprimierenden Themen letztendlich mit einem süßen Haustier zu tun? Absolut nichts. Die Band symbolisiert mit dem Cover nicht den Leitfaden ihres Projektes, sondern sie wollten ihren Charakter, ihren Werdegang, ihr Pedigree auf dem Bild repräsentieren. Das Wort „Pedigree“ hat die Band an das bekannte Hundefutter erinnert. Also haben sie 1 und 1 zusammengetan, einen schönen Hund an ein genauso schönes Set gelegt und auf den Auslöser gedrückt.

Das Live Musik-Video zu Dogs and Ducks, einer weiteren Single von Jodeki.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Das Live Musik-Video zu Dogs and Ducks, einer weiteren Single von Jodeki.

Thanks for tuning in!

Jodeki ist kein verkopftes Album mit einem atemberaubenden Konzept. Es ist kein Album welches die Musikwelt für immer verändern wird. Das möchte es wahrscheinlich auch nicht. tricot möchte mit diesem Album ihre langjährigen Fans beglücken, genauso wie neuen Zuhörer:innen zeigen was sie denn so einzigartig macht. Jodeki ist für Fans von Math-Rock, Fans von der japanischen Rock-Szene und letztendlich für Fans von guter Musik eine sehr große Empfehlung.

Jodeki 上出来 ist am 15.12.21 über AVEX ENTERTAINMENT erschienen.