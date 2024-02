Trashiger als Trashmetal

/ Benjamin Müller

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Schnallt euch an und schaltet in den sechsten Gang! Euer Auto hat keinen sechsten Gang? Egal, dann macht den Fluxkompensator an und reist mit uns ins TrashTV der 2040er Jahre. Ob Influencerin Tanja dann immer noch so erfolgreich wie die Stuntman-Soap ist? Wir haben es für euch rausgefunden. Außerdem hier noch der friendly Reminder, mal wieder alle Star-Wars-Teile zu schauen – unsere Moderatorinnen Franzi Sprinzl und Aylin Sancak tun das auch.*

*Dieser Fakt wurde nicht nach journalistischen Qualitätskriterien geprüft.