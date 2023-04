Torfestival in München – FC Bayern Frauen dominieren SC Freiburg

/ Jule Sand / Erik Geiger RO

Die Spielerinnen des FC Bayern trafen am 18. Spieltag auf den SC Freiburg. Mit einem starken Auftritt dominierten die Münchnerinnen die Gästinnen aus dem Breisgau und besiegten sie mit einem 8:2. Vor 1650 Fans überholen sie damit den VfL Wolfsburg in der Bundesliga-Tabelle. Die Wölfinnen hatten im Freitagabendspiel den MSV Duisburg mit 3:0 besiegt und sich vorläufig wieder an die Spitze der Tabelle gesetzt. Die beiden Mannschaften trennt nur ein einziger Punkt.

Spielbericht von Jule Sand

Für die verbleibenden vier Spieltage verspricht das ein spannender Kampf zwischen Bayern und Wolfsburg zu werden. Für das Team von Chef-Trainer Alexander Strauss ist die Meisterschaft der einzige Titel, den sie in dieser Saison noch erreichen können. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Arsenal WFC und der 0:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal am vergangenen Samstag, unterstreichen die FC Bayern Frauen dieses Ziel aber deutlich mit dem heutigen Sieg.