tkcurdegtteF

/ Ella Butz

Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. In Interviews mit Menschen, die schreiben, verlegen und lesen, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit zwischen den Buchdeckeln. Und selbstverständlich erfahrt ihr alles über die wichtigsten Literaturpreise und aktuellen Debatten.



Fettgedruckt am 13.02.2025

Nein – ihr habt euch im Titel nicht verlesen und hier hat sich auch kein Redakteur einen kleinen Spaß erlaubt. Fettgedruckt startet diesen Monat mit einem ganz besonderen Roman in die Sendung – denn die Geschichte wird von hinten erzählt – so wie unser Titel. Versteht man dann überhaupt, worum es geht? Von einer weltweit gefierten Frau, die versucht nach vorne zu blicken, aber auf eine schockierende Vergangenheit zurückblicken muss. Von ihr stammt “Und ich werde dich nie wieder Papa nennen.” Außerdem mit dabei ist der neue Roman von Paula Hawkins mit dem Titel “Die blaue Stunde.” Welche Stunde damit gemeint ist und um was es es mit einem Buch auf sich hat, dass den Namen eines Skincare-Produkts trägt, hört ihr hier.

Fettgedruckt läuft immer am zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.