Tik Tok Toe

/ Gabriel Hengl

TikTok ist für viele Studierende heute vermutlich immer noch ein Song von Ke$ha. Aber man müsste wirklich unter einem Stein leben, wenn man noch nichts von den Trends mitbekommen hat, die überall im Internet die Runde machen.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.tiktok.com zu laden. Inhalt laden Video: @m94.5_studium

Ob Reels bei Instagram oder Shorts bei Youtube. Das Konzept, kurze Videos mit unterhaltsamen, informativen oder zum Teil lasziven Inhalten zu präsentieren, dominiert grade alle Internetseiten. Von Lip-Syncs über Tanzvideos zu Nachrichten Shorts. Das noch junge Format hat mittlerweile auch im studentischen Milieu großen Anklang gefunden.

Und endlich ist es so weit: Auch wir bei M94.5 haben einen Account erstellt, auf dem wir alles Rund ums Thema Studium posten. Neben den lässigsten Locations zum entspannen rund um den Uni-Campus zeigen wir euch auch die besten Spots zum Lernen und vieles mehr. Auf die Seite laden wir in Zukunft regelmäßig neuen, informativen Content.

Ladet euch also TikTok schnellstmöglich runter wenn ihr immer up to date bleiben wollt und folgt uns unter @m94.5_studium, damit ihr keine Insider-Infos zu allen möglichen Uni-Themen mehr verpassen wollt.