Sänger, Songwriter, Bassist, Gitarrist und Produzent. Das ist nicht etwa eine ganze Band, sondern der Allround-Musiker Scott Paris aus Ohio. Seit 2021 produziert er eigene Songs in seinem Projekt “The Paris Accord”, die er auch im Alleingang einspielt. Ende August ist sein neues Album “Old Haunts” erschienen.

Als Kind der 90er sog Scott Paris alles an Musik auf, was ihm zu Ohren kam: von Crunch über Electro bis HipHop. Er war stets fasziniert von Musik und Musikproduktion. In seiner Laufbahn hat er viele Songs, unter anderem auch für andere Bands, geschrieben. Seit 2021 konzentriert er sich mit seinem Projekt “The Paris Accord” auf’s Produzieren. Das Besondere dabei ist, dass er im Studio alle Instrumentalparts selbst einspielt und singt – das dritte Album des Projektes, “Old Haunts”, ist im August 2023 erschienen. Darüber haben wir mit ihm in unserem Interview gesprochen.



Scott Paris im Interview

Ständig unterwegs

Scott Paris ist Sänger, Bassist und Gitarrist in verschiedenen Bands. Darunter Broken Transmitter, Hey Monea, Hello Dollie und French Donkey. Er ist außerdem Teil der Podcast-Gruppe Imaginary Cookies, die sich über das Leben als Musiker austauscht und sich auch mit Problemen beschäftigt, die sich als Familienvater dabei ergeben können. Der Podcast heißt “99 Stories…And This Is One” und ist überall zu finden, wo’s Podcasts gibt. Außerdem kann man Scott Paris auch regelmäßig live im Facebook-Stream spielen, erzählen und singen hören.

Touren-Burnout

Kurz vor seinem neusten Album-Release Ende August erwähnt Scott Paris auf Instagram, dass er zukünftig bei Live-Gigs zurückstecken will. Er schreibt, dass er in letzter Zeit mit Angstzuständen und Burnout zu kämpfen hatte und hatte schon zu Beginn des Jahres angekündigt, nur wenige Auftritte zu spielen. In den letzten 15 Jahren hätte er seinen Lebensunterhalt mit Touren von Cover-Songs bestritten und 3-4 Konzerte pro Woche gespielt. Zukünftig wolle er nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und stecke deshalb als aktiver Musiker zurück. Das Songtext-Schreiben liebt er allerdings nach wie vor und als Produzent hat er ja gerade ein neues Album zu präsentieren –

