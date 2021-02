Mit erhobenem Haupt zu mehr Diversität – Tanzlehrerin Madame Evelyne

/ Benjamin Markthaler / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 34: „Wir wollen dich hier nicht haben!“ „Mein Kind tanzt nicht mit einer Schwarzen in einer Gruppe. Davor hört es noch eher auf!“. Madame Evelyne musste viele Bemerkungen über sich ergehen lassen. Davon hat sie sich allerdings nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil: Mit dem NDR- und ZDF-Fernsehballett tourte sie durch Deutschland und konnte ihr Hobby zum Beruf machen. Denn auch nach ihrem Karriereende blieb sie dem Ballett treu. Als Tanzlehrerin bringt sie Kindern aus verschiedenen Nationen das Tanzen bei. In der Sportgondel redet sie über ihre Vergangenheit in Frankreich, was in Deutschland so anders ist, und verrät, warum die Freund:innen aus ihrer Heimat diese Folge lieber nicht hören sollten.