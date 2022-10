Sudan Archives – Natural Brown Prom Queen

/ Dayana Hristova / Bild: Stones Throw Records

Nicht rasten können und letztlich doch Heimkehren: Sudan Archives lässt ihre Hörer:innen sie auf ihr musikalisches Homecoming begleiten. Auch ihr zweites Album hört sich dabei aber alles andere als ruhend und verhalten an.

Self-taught Violinistin abseits aller Klassik

Sudan Archives’ a.k.a. Brittney Parks’ musikalische Laufbahn beginnt als Kind mit einer Geige. Das Geigespielen bringt sie sich überwiegend selbst bei und so entsteht ein ganz eigener Klang, der bei klassischen Orchestern erstmal nicht gut ankommt. Doch genau dieser ungewohnte Sound, kombiniert mit Loop-Pedals und elektronischen Beats, macht die Einzigartigkeit ihrer Musik aus. Das ist auf ihrer ersten Platte Athena bereits deutlich zu hören.

Grenzenlosigkeit und unerwartete Wendungen nehmen auch ihr zweites Album ein, das sich nicht mit einem Genre fassen lässt. Technisch raffiniert bewegt es sich zwischen intensiven Hooks und Rhythmen und sanften süßen Momenten, mal dark, mal upbeat, doch immer komplementiert von Parks’ samtiger Stimme.

Prom Queen Sudan

Parks thematisiert auf der Platte Weiblichkeit, Rasse und Beziehungen zu den Menschen um sie herum. Wegen ihrer Hautfarbe, so Parks in einem Interview, wird ihre Musik häufig dem R&B zugeordnet. Dabei spielt sie mit zahlreichen Genres und will sich in der Hinsicht auch nicht festlegen: Stets zwischen elektronischen Klängen, experimenteller Geige und catchy Refrains.

Und auch an den Erwartungen und Einordnungen der Außenwelt will sie sich nicht aufhängen: “Once I start thinking about that, then I’m in a box. So I’m free.” Also zelebriert sie stattdessen ihre Weiblichkeit als Natural Brown Prom Queen. Und das ungezähmt, dynamisch und verführerisch, wie es auch auf NBPQ (Topless) zu hören ist.

Homecoming

Natural Brown Prom Queen entsteht unter anderem aus Heimweh während der Pandemie heraus. Denn Sudan Archives hat zwei Heimaten: Ihre Wahlheimat Los Angeles, in der sie sich ein Zuhause aufbaut, und ihre Heimatstadt Cincinnati, in der sie aufgewachsen ist.

Das Album ist eine Ode an beides, ihre alte und ihre neue Heimat. Der finale Track des Albums heißt #513, die Postleitzahl ihrer Heimatstadt Cincinnati. Dieser Song rundet ein Album ab, das mit dem Leben in ihrer neuen Heimat beginnt und mit den Wurzeln aus ihrer alten Heimat endet. Damit zeichnet sie ein Gleichgewicht, welches auch sie als Person und Musikerin ausmacht.

I’m goin’, goin’ back, back

To Cincinnati

Der intime Einblick, den Parks uns in ihre Welt gewährt, ist gespickt von unberechenbaren klanglichen Wendungen, eingängigen Melodien und einer innovativen Einbindung der Violine. Das macht Natural Brown Prom Queen zu einem einzigartigen Album.

Natural Brown Prom Queen ist am 9. September 2022 über Stones Throw Records erschienen.