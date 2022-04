The Ninth Wave – Heavy Like A Headache

/ Viola Krahl / Bild: Distiller Records

Eher ungewöhnlich, mit der eigenen Bandauflösung für ein neues Album zu werben. Doch genau das tut The Ninth Wave. Ihr neues Album Heavy Like A Headache klingt dabei genauso ungewöhnlich, indem es Elemente aus Punk, Alternative-Rock und Noise Pop kombiniert. Dadurch bekommt es einen ganz besonderen Touch.

Auf eigene Faust

The Ninth Wave macht möglichst alles auf eigene Faust. Heavy Like a Headache ist zum Beispiel selbst von der Band produziert und repräsentiert das bisher vielfältigste Werk der 4-köpfigen Band aus Glasgow. Das ist ihr zweites und letztes Album.

Auch den Kontakt zu ihren Fans und das Führen ihrer Homepage regelt die Band persönlich. Auf ihrer Internetpage haben Fans die Möglichkeit, mit der Band in Kontakt zu treten und Songideen vorzuschlagen. Diese werden von der Band in einer Art Online-Tagebuch geteilt, in dem der Song und eine Message dazu zu finden sind.

Auch zu ihrem neuen Album Heavy Like A Headache lässt sich dort etwas finden.

Wie ein Gewitter im Kopf

Das neue Album scheint fast so, als würde es einen heraufziehenden Sturm ankündigen. Es präsentiert Songs, die euphorisch und optimistisch, aber auch Songs, die düster und pessimistisch klingen. Diese beiden Teile prallen fast unangenehm aufeinander. Die emotional aufgeladenen Songs erinnern an schwere Gewitterwolken. Genau diese Stimmung, die sich anfühlt wie drückende Luft vor einem aufkommenden Unwetter, fühlt sich Heavy Like A Headache an. Die endlosen, energischen Gitarrensounds, die durch New Wave Synthesiser-Klängen ergänzt werden, und das Noise-Saxophon, das die Melodie stört, geben eine Vorstellung davon, wie das Innere eines Kopfes klingt – wirr, unbehaglich und bittersüß.

Die Single Everything Will Be Fine von The Ninth Wave

Kein roter Faden

Vom Aufbau erinnert das Album an einen Roman mit Tracks wie “Intro”, “Interlude” und “Song For Leaving”. Die vielen Singles, die zwischen die Tracks gemischt sind, bringen diesen Aufbau aber durcheinander und geben dem Album emotionale Höhen und Tiefen. So baut zum Beispiel die Single “Everything Will Be Fine”, Spannung auf, die aber wieder abfällt, bevor sie den Höhepunkt erreicht. Der Song handelt von einer Beziehung an, die nicht mehr funktioniert, was möglicherweise auf die Auflösung der Band selbst anspielt. Das Hören wird zu einem richtigen Erlebnis, da die Hörer:innen eine emotionale Gedankenreise miterleben können, ohne zu wissen, was sie als Nächstes erwartet.

What Makes You A Man?

Vor allem die Single “What Makes You A Man” ist hoch emotional aufgeladen. Der Song ist ein Blick auf die Selbstironie, in dem sich die Sängerin mit dem gedanken auseinandersetzt, wie ein Ereignis für die einen bedeutungslos sein kann und für die anderen lebensverändernd. Dazu stellt sie sich Fragen wie “Muss man sich seinen eigenen Fehlern stellen und zugeben, dass man falsch lag? Macht dich das eher zu einem Mann? Also was macht mich dann aus?”. In der Lyrics stellt sie sich in diesem Zusammenhang die Frage: How much can you take ‘fore it breaks you?

Klangtechnisch dürfen sich die Hörer:innen auf energiegeladene Drums, scharfe Gitarrensounds und kreischende Synths einstellen, die mit einem mit Schmerz geladenen Gesang ergänzt werden. So gelingt es, eine ganz verwirrende, verrückte Stimmung zu erzeugen. Untermalt wird diese düstere Atmosphäre im Musikvideo, das durch den Schwarz-Weiß Filter wie ein Albtraum wirkt.

Das Musikvideo zu der Single What Makes You A Man?

Happy Sad Ending

Mit dem Album Heavy Like A Headache ist es The Ninth Wave gelungen, einen glorreichen Abgang zu machen. Die Band möchte, dass die Hörer:innen in ihrem Album Trost finden, indem ihnen gezeigt wird, dass sie mit ihren Gefühlen und Gedanken nicht allein sind. Das Album ist ein aufregendes Sounderlebnis, das die Hörer:innen in die Tiefen der eigenen Gefühle und Gedanken versetzt. Damit verdient Heavy Like A Headache ohne Zweifel den Titel Platte des Monats!

Heavy Like A Headache erschien am 11. März 2022 über Distiller Records.