Straight Outta Bed

Die Münchner Sad-Boy-Dream-Pop Gruppe Quirinello begeistert mit einem gesunden Mix aus eingängigen Pop-Elementen und verträumten Synth-Passagen. Was hinter dem sehr spezifischen Genrenamen steckt und wie ihr besonderer Klang zustande kommt, haben uns Quirin und Svenja im Sound-of-Munich-Interview erzählt.





Quirin und Svenja von Quirinello im Sound-of-Munich-Interview

“Unsere Musik wird zu 90% im Schlafzimmer aufgenommen.”

Das verrät uns Quirin, von der Band Quirinello, im Interview. Dadurch läuft das Aufnehmen ganz im Sinne des Bedroom- bzw. Dream-Pop-Stils. Denn – wie schon der Name erahnen lässt – entsteht guter Bedroom-Pop in den eigenen vier Wänden. So hat auch Quirin die ersten Songs allein daheim aufgenommen. Aber relativ schnell formte sich die Band um den Solokünstler.

Die übrigen 10 % (besonders die Drums) werden mittlerweile nicht mehr daheim aufgenommen. Laut Quirin lohnt sich vor allem für den Rhythmus der Umweg ins Studio, weil durch die Drums viele genretypische Retro-Elemente in den Gesamtklang mit einfließen.

Träumerischer Nachhall

Das Genre lebt besonders von den verträumten Klängen, die sich leitmotivartig durch die Songs ziehen. Dieser Sound wird vor allem durch Reverb (Hall-Effekte) in der Gesangsstimme erreicht, die perfekt mit den Gitarren-Riffs, Synth-Passagen und Background-Vocals abgemischt wird. Quirin musste selbst viel mit der Technik experimentieren, bis er seinen eigenen Mix gefunden hat. Aber das Tüfteln zahlt sich aus, wie man beispielsweise in der Single “Wanna hold you” hören kann.

Aber – obwohl Quirin das Komponieren und Produzieren quasi alleine übernimmt, bleiben die anderen Bandmitglieder nicht unbeteiligt: Svenja – die Keyboarderin und zweite Stimme von Quirinello – erzählt uns, dass sie immer mehr eigene Ideen in die Background-Vocals einfließen lässt. Dadurch gewinnt der Klang eine weitere Ebene, die die allgemein verträumten Klangwelten noch ergänzt.

“Wir haben die Zeit genutzt, um die Zukunft zu planen.”

Corona hat zwar auch Quirinello übel mitgespielt, aber trotzdem konnten die Münchner:innen die Zeit produktiv nutzen. So verrät Quirin, dass schon bald eine neue Single released werden soll. Das sei aber nicht das Einzige, was in nächster Zeit anstehe.

Und obwohl Konzerte in München aktuell nur eingeschränkt möglich sind, ist die Band beim diesjährigen Munich Rocks Festival, das von M94.5 präsentiert wird, dabei. Am Samstag, dem 11. Dezember, rocken unter anderem Quirinello das Muffat-Werk. Eine super Möglichkeit für alle, die das Jahr feierlich und mit guter Musik ausklingen lassen wollen.