Stolz & Vorurteil (2005)

18. Jahrhundert. Hertfordshire, England. Und das Ziel einer Mutter, ihre fünf Töchter zu verheiraten – Das sind die Zutaten für eine erfolgreiche Romanverfilmung. Doch wer jetzt glaubt, die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau wird hier auf einem Silbertablett serviert, könnte enttäuscht werden.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Die Familie Bennet erfährt von einem potenziellen Ehe-Kandidaten

Bevor der Regisseur Joe Wright mit den Dreharbeiten loslegte, verbrachten die Schauspielerinnen der Bennet Schwestern und der Rest der Crew ein mehrere Stunden am Drehort des Bennetschen Hauses in Kent. Als wäre das Herrenhaus ein großer Spielplatz, nutzten die Darsteller die Gelegenheit, um sich untereinander besser kennenzulernen. Es wurde sogar gespielt, nämlich Verstecken und „Räuber und Gendarm“ – ungewöhnlich, aber effektiv.

„Gütiger Himmel, das weibliche Geschlecht!“

Elizabeth Bennet (Keira Knightley) wächst behütet mit ihren fünf Schwestern in Hertfordshire auf. Doch was Lizzie von ihren Schwestern unterscheidet, ist ihre Sturheit und ihre Stärke, sich den Männern zu widersetzen. Obwohl der gesellschaftliche Druck (gepaart mit dem Druck von ihrer eigenen Mutter ausgehend) es verlangt, sich so früh wie möglich zu verheiraten, lehnt Lizzie mehrere Heiratsanträge ab. Ihre Schwestern hingegen, fügen sich den konventionellen Zwängen und gehen auf Männerjagd.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Die selbstbewusste Lizzie (Keira Knightley) lehnt Mr. Collins (Tom Hollander), den Erbe des Bennetschen Familienbesitzes, ab

Doch ein Mann scheint es Lizzie besonders angetan zu haben – der arrogante Mr. Darcy (Matthew Macfadyen). Die beiden begegnen sich im Laufe der Handlung immer wieder, liefern sich jedoch jedes Mal hitzige Wortgefechte. Missverständnisse und Darcys Stolz stehen den beiden im Weg. Auch die Liebelei zwischen Lizzies Schwester Jane (Rosamund Pike) und dem reichen Mr. Bingley (Simon Woods) leidet unter Darcys Vorurteilen, denn er trennt die beiden vorerst voneinander. Erst gegen Ende wird der Zuschauer und auch Elizabeth mit Darcys wahren Beweggründen seiner Handlungen konfrontiert. Ganz im Sinne von „in Liebesdingen, sind wir alle Närrinnen.“.

Schon wieder eine Stolz und Vorurteil Verfilmung?

Man könnte meinen, nach einer sechsteiligen Fernsehverfilmung der BBC mit Jennifer Ehle und Colin Firth, mehreren Spielfilmen und sogar einer Umarbeitung in ein Broadway Musical, wäre das Potenzial des Jane Austen Romans beinahe ausgeschöpft. Trotzdem erhielt die Verfilmung aus dem Jahr 2005 durchgängig positive Kritiken. Besonders gelobt wurde der Geschmack in Ausstattung und Kulisse. Unteranderem verlieh die deutsche Film- und Medienbewertung FBW dem Film das Prädikat besonders wertvoll – zurecht.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Lizzie besucht Mr. Darcys (Matthew Macfadyen) Anwesen

Stolz und Vorurteil liefert nicht nur ein Porträt der Geschlechterverhältnisse des 18./19. Jahrhunderts. Gepaart mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen, charmanten Witz, tollen Darstellern und wundervoller Musik wird dem Zuschauer eine starke Frauenfigur präsentiert, die ganz im Gegensatz zu den damaligen gesellschaftlichen Konventionen ihre Meinung laut ausspricht.

