Kostet Autofahren in der Innenstadt bald 6€?

/ Cora Weidner / Bild: Shutterstock

München zählt mittlerweile zu den staureichsten Städten in ganz Europa. Besonders morgens und nachmittags ist die Innenstadt voll von Autos. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo plant jetzt eine “Anti-Stau-Gebühr” in München einzuführen und damit das Problem zu umgehen.

Rushhour in München

7:30 Uhr in München. Verkehrschaos pur und genervte Autofahrer noch dazu. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Der/Die Elektriker*in kriegt einen Anruf von seinem/ihrem Chef, weil er/sie nicht rechtzeitig beim Termin auftaucht; der/die Pendler*in kommt sowieso wieder zu spät zur Arbeit und Eltern schaffen es nicht rechtzeitig ihr Kind in die Kita zu bringen. Das Verkehrsproblem in der Münchner Innenstadt und auch im Einzugsgebiet hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugespitzt.

Stau in der Innenstadt Bild: Shutterstock

6€ um in die Stadt zu fahren

Das ifo-Institut und die Industrie- und Handelskammer München fordern jetzt eine Staugebühr für alle NutzerInnen eines Kraftfahrzeugs auf dem Mittleren Ring. Ihr Gedanke: Je teurer es wird, desto weniger Personen fahren mit dem Auto in die Stadt und steigen dafür auf den Öffentlichen Nahverkehr oder auf’s Radl um. Vorerst ist eine Gebühr von 6 Euro am Tag pro bewegtes Fahrzeug angedacht. Das soll dann dem ifo zufolge zu 23% weniger Verkehr auf dem Mittleren Ring führen, in Spitzenzeiten soll er sich sogar um fast 33% reduzieren. Zahlen sollen aber nicht nur Pendler, sondern auch Leute die im Stadtzentrum wohnen.

Investition der Einnahmen

In verschiedenen Großstädten Europas wie London oder Stockholm regeln Konzepte, wie die PKW-Maut, den Stau in Innenstädten. Hierbei steht aber das Ziel der Einnahmen im Vordergrund. Genau das soll gerade nicht Hauptgrund der Anti-Stau-Gebühr sein, meint Prof. Dr. Oliver Falck, Wirtschaftswissenschaftler bei der ifo.

“Der Unterschied zu einer klassischen Maut ist, dass hier die Einnahmenerzielung im Vordergrund steht. So wie bei der LKW-Maut auf Autobahnen. Hier ist das Ziel Einnahmen zu generieren, zum Straßenerhalt. Bei uns ist das Ziel eine bessere Verkehrsmittelwahl zu erreichen, nicht der Geldgewinn.” Prof. Dr. Oliver Falck, Wirtschaftswissenschaftler

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Pressekonferenz der ifo zum Thema „Anti-Staugebühr"

Wer kann sich das leisten?

Problematisch wird es jedoch beim Thema Finanzierung. Wer soll das bezahlen? Hier kommt die Reinvestition der Einnahmen ins Spiel. Diese sollen für den Ausbau eines breiteren und diverseren Nahverkehrsmittelnetzes zur Verfügung gestellt werden, betont Prof. Dr. Oliver Falck.

“Die Fähigkeit diese Staugebühr zu bezahlen ist sehr wohl einkommensabhängig, deswegen schlagen wir auch vor, einen Teil dieser Gebühr zu verwenden soziale Herden abzufedern. Wir schlagen vor einen verkehrsmittelunabhängigen Verkehrszuschuss zu bezahlen. Es geht auch hier darum, dass auch finanziell Schwächere darüber nachdenken sollen, was der beste Weg ist für sie in die Stadt zu kommen, wenn sie alle Kosten berücksichtigen. Es wäre aber auch kein Problem einen Zuschuss an schwächere Familien zu zahlen im Umfang eines Jahrestickets für den ÖPNV.” Prof. Dr. Oliver Falck, Wirtschaftwissenschaftler

So einfach ist es nicht

Ihre kritischen Stimmen erheben allerdings verschiedenste Parteien. Personen, die berufsbedingt nicht auf das Auto verzichten können, wie beispielsweise TaxifahrerInnen oder Zulieferdienste, beschweren sich über die Ungerechtigkeit. Oberbürgermeister Dieter Reiter findet, dass man zunächst den ÖPNV dafür weiter ausbauen müsse, bevor man die Anti-Staugebühr einführt. Der ADAC hat das Konzept bisher komplett abgelehnt und betitelt dieses als “sozial ungerecht”.

Wann der Vorschlag wirklich auf den Weg gebracht wird, steht noch in den Sternen, zumal über die technische Umsetzung der Gebührenzahlung noch keine Überlegungen angestellt wurden. Frühestens Mitte der 2020er Jahre rechnet das ifo damit, ihr Konzept umsetzen zu können.