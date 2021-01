„In der Halle springt es sich besser“ – (Beach)Handballer Severin Henrich

/ Antonia Engelhardt

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 31: Die Handballsaison findet größtenteils im Winter im statt. Doch es gibt auch eine sommerliche Alternative. Beachhandball ist das Pendant zum Hallensport, der im Sand stattfindet. Die Handballnationalmannschaft hat während des letzten Lehrgangs Mitte Januar auch die German Beach Trophy ausgespielt. Mit starkem Hygienekonzept sollen hier die Risiken minimiert werden.

Seit dieser Saison ist Severin Henrich Bundesligaspieler in der A-Jugend des TSV Allach. Doch im Sommer zieht er die Schuhe aus, lässt das Harz zu Hause und steigt in den Sand. Er ist nämlich auch Nationalspieler im Beachhandball. In der neuen Ausgabe der Sportgondel sprechen wir mit ihm unter anderem über seine Anfänge im Sand und welche Unterscheide er zwischen den Sportarten sieht.