Von München über Nairobi nach Miami – Kugelstoßerin Selina Dantzler

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 23: Begonnen hat Selina Dantzlers Sport-Karriere in München, sie hat mit Leichtathletik angefangen, um einfach ein bisschen sportlich zu sein. In Nairobi wurde sie U18-Weltmeisterin im Kugelstoßen und heute studiert sie mit einem Vollstipendium an der Universität in Miami. Über ihren sportlichen Weg, was sie als schwarze Athletin zu Black Lives Matter zu sagen hat und wie ihre Karriere weitergeht, erzählt sie in der Sportgondel.