„Über Umwege in den Profisport” – Folge 4 mit Florian Niederlechner

/ David Schmidhuber / Bild: M94.5/Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 64: Er ist Bayer durch und durch und hat einen Weg hinter sich, von dem die meisten nur träumen dürfen – Fußballbundesligaprofi Florian Niederlechner vom FC Augsburg. Der 31-jährige spielte nur ein Jahr in der Jugend bei 1860 München, bevor es wieder zurück in den unterklassigen Jugendbereich ging – zu schmächtig, zu klein sei er. Ein Schritt zurück, über den Niederlechner im Nachhinein sehr froh ist –seinen Karriereweg sieht er auch deshalb als eine große Ausnahme:

„Es wird nicht mehr viele Spieler geben, die den Weg gehen wie es jetzt zum Beispiel ich gemacht hab. Weil das immer schlimmer wird, immer früher wird man weggeschickt von zuhause. Ich bin überhaupt kein Fan davon.“ Florian Niederlechner, Stürmer beim FC Augsburg

Und obwohl es so wenige erreichen: Florian Niederlechner hat es geschafft, bis ganz nach oben in die Bundesliga. Und das, obwohl der Stürmer mit 20 Jahren noch in der Bayernliga in Ismaning gespielt hat, gleichzeitig seine Lehre zum Industriekaufmann machte und er das Thema Fußballprofi werden längst ad acta gelegt hatte. Warum sein ehemaliger Trainer Frank Schmidt für seinen Sprung zum Bundesligaprofi so wichtig war, was er über die Jahre hinweg fußballerisch wie menschlich am meisten verbessert und gelernt hat und was seine bayerische Lieblingstraditionen sind, hat Florian Niederlechner in der 4. Folge unserer Podcast-Reihe „Über Umwege in den Profisport“ unter anderem verraten.