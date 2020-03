Soundtrack des Lebens

/ Cosima Kiby / Bild: NASA

Wenn wir an vergangene Jahrzehnte zurückdenken, verbinden wir sie nicht nur mit einem anderen Modestil. Wir können auch richtig die Musik in unseren Ohren hören, die damals gespielt wurde. In den 20ern war es Louis Armstrong, in den 80ern Madonna. Aber nicht nur die Jahrzehnte sind von Musikern begleitet und geprägt worden. Auch ganz spezifische Ereignisse, haben ihren ganz eigenen Soundtrack.

Die Mondlandung

Am 21. Juli 1969 sahen mehr als 500 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt zu, als die Amerikaner Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond betraten und damit Geschichte schrieben. Begleitet wurde diese historische Reise von keinem Anderen als Frank Sinatra. Sein Song „Fly Me To The Moon“ wurde sozusagen zum Titelsong der Mission. Die Astronauten der Apollo 10 hörten diesen Song auf ihrem Weg in die Mondumlaufbahn und auch der Besatzung der Apollo 11 dürfte dieser Song im Gedächtnis geblieben sein: „Fly Me To The Moon“ wurde nämlich über Funk von der Bodenstation aus an Bord übermittelt. Dadurch war der Song während der Fernsehübertragung der Mondlandung weltweit zu hören.

Der Vietnamkrieg

Mehr als eine halbe Millionen US-Soldaten haben 1969 im Vietnamkrieg gekämpft. Viele haben den Sinn des Krieges nicht gesehen und hielten ihn für unnötiges Blutvergießen. Unzählige Menschen sind damals weltweit auf die Straße gegangen, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. So auch ein Mitglied der Beatles: John Lennon.



Lennon war derjenige der Band, der sich am lautesten zum Vietnamkrieg geäußert hat und ihm musikalisch ein Ende setzte. Neben seinem bekanntesten Hit „Imagine“ ist besonders der Song „Give Peace A Chance“, welcher 1969 erschien, zur Friedenshymne gegen den damals wütenden Krieg geworden.

John Lennon und seine Frau Yoko Ono haben nicht nur protestiert, sondern haben sich auch auf anderen Wegen für den Frieden eingesetzt. Vom 26. Mai bis zum 1. Juni 1969 waren die beiden im Hotel Queen Elizabeth in Montreal im Rahmen ihrer Friedenskampagne zu Gast. Dort sind sie in einer Suite mit mehreren Freunden geblieben und haben unter anderem musiziert. Als Reporter sie nach dem Sinn der Aktion gefragt haben, entstand das berühmte Zitat Lennons: „Just give peace a chance.“

So entstand der Titel des Friedenssongs und gleich darauf die Melodie. Bis heute steht „Give Peace A Chance“ für die Bewegung gegen den Krieg, die 1969 ein ganzes Land berührte.

Der Mauerfall

Kaum ein Song wird bis heute so sehr mit dem Mauerfall verbunden wie „Wind of Change“ von den Scorpions. Die Idee zu diesem Song entstand beim Auftritt der Band im August 1989 beim „Moscow Music Peace Festival”. 260 000 sowjetische Rockfans und sogar Mitglieder der Roten Armee sangen zu den Liedern der Band aus dem Westen mit. Sänger Klaus Meine sagte über die Entstehung von „Wind of Change“:

„Wir spürten an diesem Tag im August genau: Eine neue Zeit ist angebrochen. Niemand kann diesen Zug, der Richtung Freiheit fährt, aufhalten. Diese Eindrücke, Geschichte miterlebt zu haben, musste ich verarbeiten“

Als die Band dann wieder nach Deutschland zurückkehrte, schrieben sie ihren Hit. „Wind Of Change“ ist bis heute die wohl bekannteste Mauerfall-Hymne.