/ Andrzej Potaczek / © Courtesy of Amazon Studios

Film ist nicht nur ein visuelles sondern auch ein auditives Medium. Kein Werk zeigt das in diesem Jahr besser als Sound of Metal. Doch das Drama besticht nicht nur technisch, sondern bringt sich auch in anderen heiß begehrten Kategorien ins Rennen um die Academy Awards.

Als Schlagzeuger einer Metal-Band muss sich Ruben jeden Tag aufs Neue auf sein Gehör verlassen. Doch als er plötzlich nahezu sein gesamtes Hörvermögen verliert, bricht für ihn seine komplette Welt zusammen. Wie breit das Emotionsspektrum nach diesem Verlust ist, zeigt Hauptdarsteller Riz Ahmed eindrucksvoll. Er stellt den Schmerz Rubens genauso authentisch wie seine Hoffnung, wieder hören zu können dar und lässt das Publikum so mit der Hauptfigur mitfühlen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Schlagzeuger Ruben (Riz Ahmed) muss lernen mit den Folgen seines Gehörverlustes umzugehen.

Das Herzstück des Films ist vor allem das grandiose Drehbuch, für das Regisseur Darius Marder gemeinsam mit seinem Bruder Abraham verantwortlich ist. Rubens Kampf mit sich selber könnte an so vielen Stellen im Film leicht ins Klischee abdriften, jedes Mal wird diese Gefahr aber elegant umschifft. Das Drehbuch zeichnet stattdessen ein intimes, menschliches Portrait einer verletzlichen Figur mit klaren Zielen, Ambitionen und Makeln.

Technisch und erzählerisch brillant

Zudem schafft es Darius Marder, die Zuschauer:innen auch mithilfe technischer Mittel in die Hauptfigur zu versetzen. Das Publikum hört auf dieselbe Art und Weise, wie es Ruben tut. Anfangs noch glasklar, später nur noch gedämpft oder gar nicht. Ebenso gut durchdacht ist die Einbettung von Untertiteln für die Zeichensprache, die im Film verwendet wird. Diese werden erst eingeblendet, sobald Ruben die Sprache gelernt hat.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In all seinen Einzelteilen und Details begeistert Sound of Metal und zeigt, dass absolute Stille noch viel ohrenbetäubender sein kann als ein Metal-Konzert. Es ist äußerst schade, genau diesen Film nicht auf der großen Leinwand gesehen und vor allem gehört zu haben. Ob es bei den Oscars für den Film deswegen auch ohrenbetäubenden Applaus geben wird? Der Glaube an die ganz großen Auszeichnungen fehlt – Sound of Metal fühlt sich nicht nach einem Film an, der normalerweise den Geschmack der Academy trifft. Verdient hätte es das Werk von Darius Marder allerdings allemal.

Sound of Metal ist aktuell bei Amazon Prime zu sehen. Der Film ist bei den diesjährigen Academy Awards in sechs Kategorien für eine Auszeichnung nominiert: Bester Film, Bester Hauptdarsteller (Riz Ahmed), Bester Nebendarsteller (Paul Raci), Bestes Originaldrehbuch, Bester Schnitt, Bester Ton.