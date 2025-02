Sonne – Samstag – Sekt  

/ Ella Butz

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



Sektmate vom 22.02.2025

Diesen Samstag gibt es mehr Sekt als Mate bei Sektmate, denn es wird kunstlastig:

Die Ausstellung “Hier leben? Nein danke.” beschäftigt sich mit Antifaschismus und dessen Darstellung in der surrealistischen Kunst. Idyllischer wirkt im Vergleich dazu die Diplomausstellung der freie Kunstwerkstatt München. Diese beinhaltet erfreulich leichte Arbeiten der Absolvent:innen, so zum Beispiel zum Thema Zirkus oder eine Art Reisebericht. Idyllisch und blumig wird es auch in der Alten Pinakothek: Da gibt es aktuell eine Sonderausstellung zu Rachel Ruysch mit Werken von ihr und auch von Vincent van Gogh.

