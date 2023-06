Sommerstraßen bringen mehr Aufenthaltsqualität nach München

Sommerstraßen in München

/ Alina Blank / Bild: Sarah Leuchtenberg

Spätestens jetzt ist die Draußen-Saison in München eröffnet: Mit den Sommerstraßen werden in den nächsten Tagen wieder verkehrsberuhigte Bereiche und Fußgängerzonen geschaffen. Neun Straßen werden der Bevölkerung dadurch zur Verfügung gestellt. Neben Sitzgelegenheiten und Begrünungen soll auch zur individuellen Nutzung eingeladen werden. Welchen Eindruck die Sommerstraßen machen und welche Veränderungen diese anstoßen können, besprechen Moderator Michael Ries und Redakteurin Alina Blank in diesem Beitrag.