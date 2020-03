Für die Musik brennen Sie

Smile and Burn im Feierwerk

/ Natalie Kuna / Bild: Smile and Burn

Gegründet 2008, hat die Berliner Band in der letzten Zeit viele Veränderungen durchgemacht. Nicht zum Nachteil. Smile and Burn sind immer noch die gleiche laute Punkrock Formation, nur jetzt eben zu dritt und auf deutsch.

Deutsche Welle

Nach vier Studioalben verkleinert sich die Band auf drei Mitglieder. Die Berliner Punkrock Band hat sich aber nicht nur verkleinert, nein, sie haben sich auch dazu entschieden ihr neues Album mit dem Titel „Morgen anders“ auf Deutsch aufzunehmen. Und damit komplettes Neuland betreten. Kritik am Wandel nehmen die Jungs ganz gelassen:

„Seit einer Woche sind wir jetzt draußen mit dem neuen Song. Wir sind ein wenig enttäuscht, die Sellout-Vorwürfe wegen des Wechsels ins Deutsche hielten sich doch arg in Grenzen. Wer hier nochmal sozusagen „in time“ vom Leder ziehen möchte (nächste Woche ist ja dann nicht mehr aktuell die Kritik), der fühle sich frei. Aber vorher nochmal in Ruhe ansehen.“ (Smile and Burn)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Smile And Burn – Mit allem falsch

Einmal um die Welt

Und mit ihrer Musik sind die Jungs nicht nur in Deutschland erfolgreich. Sondern auch International. Bereits in England, Frankreich, Spanien, und Japan haben sie gespielt und waren mit Punk Größen wie den Donots zusammen auf Tour, was ihnen eine noch größere Fanbase bescherte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Smile And Burn – Leben lang

Hart wie Beton

Ihr neues Album „Morgen anders“ erschien am 10.01.2020 und wurde innerhalb von 20 Nächten in einem Bunker produziert und aufgenommen. Herausgekommen ist ein klassisches Smile and Burn Album. Aber diesmal auf deutsch. Die erste Single heißt „Zubentoniert“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Smile And Burn – Zubetoniert

Smile and Burn in neuer Aufstellung und auf deutsch. Das hört sich nach roher Punk Energie und einem abwechslungsreichen Abend an. Wer das erleben möchte, aktuell sind die drei auf Tour.

Smile and Burn live im Feierwerk

Am 06.März

Einlass: 19.30h

VVK: 18€ zzgl. Gebühren

Präsentiert von M94.5