Chriz Rappel(t) im Karton

/ Violetta Meier / Bild: M94.5

Der Sänger & Songwriter Chriz Rappel, besser bekannt unter seinem Projekt-Namen „Saguru“ hat schon 6 Singles veröffentlicht und es kommen noch mehr. Bei uns war er zum Interview.





Saguru gehört mit dem Song „Munich Experiences“ zu den drei Gewinnern des Stadtmucke-Contests „Songs für München 2020“. Mit seinem Song über München begeisterte er die Jury. In melancholischen Tönen singt er von seinen Lieblingsplätzen in München. Als seine Top Drei nennt er den Luitpoldpark, den Englischen Garten sowie den Königsplatz. Der gebürtige Chiemseer entschied sich beim Schreiben des Songs bewusst gegen eine typische Liebeserklärung an die Stadt, verriet er uns im Interview. Sein Song sowie die anderen beiden Siegersongs des Contests werden am 13. Juni am Marienplatz und am 18. Juli auf dem Tollwood zu hören sein.

Von Rock zu Melancholie

Die Musik und das Schreiben sind schon lange Teil von Sagurus Leben. Mit acht Jahren begann er Gitarre zu spielen und bereits mit elf Jahren schrieb er seinen ersten Song. In seiner Schulzeit gründete er zusammen mit seinen Freunden die Band „Red Indicators“, die mit rockigen Tönen das Gegenstück zu seinem neuen Indiesound bietet. Das Klavier in seinem Song „Semantic Death“ wird ebenfalls von ihm gespielt.

Als Idole nennt er Bon Iver, Ben Howard sowie Coldplay. Diese beeinflussen seinen , den Saguru als sphärisch, folkigen Post-Rock beschreibt.

Inspiration aus Island

Der Ursprung des Musikprojekts des Münchner BWL-Studenten, liegt in einem Ausflug mit einer Freundin in die Stadt „Akureyri“ in Island. Dort entschloss er sich dazu, aus bestehenden Aufnahmen und Ideen seinen ersten eigenen Song zu schreiben. Den veröffentlichte er im April 2018. Der Song bekam den Namen der Stadt, um den besonderen Moment festzuhalten.

Auftritt in München

Sagurus nächster Auftritt findet am Donnerstag, den 05.03. im Feierwerk statt. Es ist ein Song-Contest der Fachstelle Pop mit dem Namen Sprungbrett Förder-Contest. Dort tritt er neben drei weiteren Bands auf. Neue Songs sind für den Mai 2020 geplant. Mit „De(m) Rapsong“, den Saguru live für uns im Studio spielte, gibt er uns einen Vorgeschmack auf seine neuesten Arbeiten und zeigt seine musikalische Weiterentwicklung.

Die Gästeliste von Saguru

Ein Artikel von Kim Heuck.