„Sie hat bristante Themen schonungslos angepackt.“

/ Hannah Lanz / Schölch Bild: Carolin Tietz

Im Kulturmagazin Phase K interviewen wir jede Woche Kunstschaffende der Münchner Kulturszene. Diese Woche geht es um die Verarbeitung von Depression und Suizid auf der Theaterbühne. Pass also auf Dich auf und überlege, ob es Dir mit diesen Themen gut geht.

4.48 Psychose – ein Theaterstück angelehnt an die intensive Lebensgeschichte Sarah Kanes. In ihrem fünften und letzten Stück beschreibt sie die frühmorgendliche Stunde 4.48 Uhr, als Stunde der absoluten Klarheit während eines depressiven Schubs. Seit einer Woche läuft das Stück über die Auswegslosigkeit einer psychischen Krankheit im Metropoltheater in München. Hannah Lanz hat mit Regisseur Jochen Schölz über die wichtige Botschaft und die Entstehung des Theaterstücks gesprochen.