/ Phillip Reinhardt,Michael Ries,Justus Flöter,Paulina Fuchs,Julius Riedel und Tobias Loussinian Hildebrand / M94.5-Fotocollage: Sports photography/Jonas Tana; Shutterstock/JASPERIMAGE, Blulz60, CatwalkPhotos, zsolt_uveges

Für viele Athlet:innen ist es DAS Ziel ihrer Karriere: Einmal zu den Olympischen Spielen fahren. Das geht aber nur, wenn die eigene Sportart olympisch ist. Die Sportler:innen von fünf neuen Disziplinen dürfen sich freuen.

M94.5 sagt Servus Olympia zu den Sportarten Squash, Flag Football, Lacrosse, Cricket und Baseball. Die sind 2028 bei den Olympischen Spielen von Los Angeles neu mit dabei. Wir haben mit Profis und Expert:innen der fünf Sportarten in Deutschland gesprochen. Was macht die einzelnen Disziplinen aus? Kann die Teilnahme den Sportarten einen “Push” geben? Und schafft es Deutschland in fünf Jahren, um die Medaillen mitzuspielen oder ist “dabei sein” wirklich alles? Wir haben die Antwort!

Squash

Schnell, dynamisch und abwechslungsreich ist die Rückschlagsportart Squash. In den vergangenen 20 Jahren scheiterte der Squash-Weltverband mehrfach, die Sportart zu den Olympischen Sommerspielen zu bringen. Nun ist es so weit. Squash-Profi Raphael Kandra konnte es zuerst gar nicht glauben: “Wow, das ändert jetzt natürlich alles!” Nicht nur für seine persönliche Karriere, die der 33-Jährige nach dieser Entscheidung nun noch etwas strecken will. Auch der Deutsche Squash Verband erhofft sich durch die größere Aufmerksamkeit mehr Chance für die eigene Sportart.



Michael Ries sagt: Servus Squash!

Flag Football

Der Spektakelsport American Football hat es längst raus aus der “Nische” geschafft. Der Hype ist schier nicht zu bändigen. Allerdings birgt der Sport auch einige gesundheitliche Risiken. Hier kommt Flag Football ins Spiel – die gesündere Variante des aufregenden US-Sports. Wir haben die deutsche Nationalmannschaft im Flag Football getroffen. Was Flag Football eigentlich ist und wie die Chancen für die Olympiateilnahme 2028 aktuell stehen, erfahrt ihr hier.



Justus Flöter sagt: Servus Flag Football!

Lacrosse

„Eine Mischung aus Hockey, Eishockey und irgendwie auch American Football“. So beschreibt Lacrosse Spielerin Lena Johanssen ihre Sportart. Der körperbetonte und schnelle Mannschaftssport ist vor allem in Nordamerika sehr beliebt, aber auch in Deutschland stecken viele talentierte Spieler:innen in den Startlöchern. Außerdem wird es in Los Angeles neue Anpassungen im Regelwerk geben. Nationalspieler Marc Brandenburger blickt daher mit viel Optimismus in das Jahr 2028.



Paulina Fuchs sagt: Servus Lacrosse!

Cricket

Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass Cricket mit über zwei Milliarden Fans die zweitbeliebteste Sportart der Welt ist. Vor allem in den Commonwealth Staaten finden sich viele Cricket-Begeisterte. Umso erfreulicher, dass die Sportart 2028 nach über einhundert Jahren wieder zu den Olympischen Disziplinen gehört. Der Deutsche Cricket Bund und die 7.000 Mitglieder erhoffen sich dadurch viel Aufschwung in Deutschland. Was die Chancen für die deutsche Mannschaft angeht, sind sich Ex-Cricketprofi Philipp Bächstädt und Verbandspräsident Severin Weiß allerdings nicht ganz einig.



Julius Riedel sagt: Servus Cricket!

Baseball

Es ist eine der ältesten Sportarten der Welt: Baseball. Bereits vor 2000 Jahren sollen die Menschen eine Vorgängerversion gespielt haben. Die meisten von uns dürften den Sport noch aus der Schule kennen. Denn Baseball ist sehr ähnlich zum beliebten Kinderspiel “Brennball”. Während in Nordamerika und Asien auch die Erwachsenen Baseball lieben, ist der Sport bei uns eine Randsportart. Von der Olympia-Teilnahme erhofft sich der Verband jetzt aber einen Schub nach vorne.