Schnäppchenjagd auf den Münchner Flohmärkten 2022

/ Noemi Johler / Bild: Shutterstock/WhiteHaven

Auf Flohmärkten einen guten Zweck unterstützen, die coolsten Vintage Trends entdecken oder vielleicht mal die eigenen Klamotten und Bücher verkaufen? Jetzt habt ihr wieder die Chance. Der Frühling kommt und damit auch die Flohmärkte in den Hinterhöfen, auf der Theresienwiese oder auf der Trabrennbahn Daglfing. Wo ihr was, wann findet, erfahrt ihr hier bei uns!

Die Klassiker der Flohmärkte

Bei den Klassikern beginnend, habt ihr die Möglichkeit auf Bayerns größten Freiflächenflohmarkt in München-Riem zu handeln und Schnäppchen zu jagen. Eine Vielfalt von Kleidung, Spielzeug, und Büchern, aber auch Antikes und Sammlerstücke sind zu finden. Ein echtes Ausflugsziel für Groß und Klein.

Wer selbst ein kleines Plätzchen zum Selbstverkaufen haben möchte, bekommt hier Tickets.

Die nächsten Termine sind am 02., 09., 16., 23. und 30. April 2022.

Der Flohmarkt auf der Theresienwiese – Bild: Shutterstock / Martin Helgemeir

Ein weiterer beliebter Klassiker ist der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese. Er wird vom Bayerischen Roten Kreuz veranstaltet und findet am Samstag, den 30. April 2022 statt. Ein kleiner Besuch nach dem Frühlingsfest, welches gleichzeitig stattfindet, ist nur zu empfehlen.

Für die Teilnahme als Verkäufer:in muss das BRK kontaktiert werden.

Durch die Nacht tanzen auf dem Flohmarkt

Ihr habt den ganzen Tag keine Zeit und ärgert euch keinen Flohmarkt besuchen zu können? Hier ist die Lösung: Midnightbazar Gute Nacht Flohmarkt. Dieser findet in der Backstage Arena statt und ist von 17:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Im großen Innenhof erwarten euch viele Aussteller:innen und in einem gemütlichem Biergarten kann zu guter Musik neue Kraft gesammelt werden. Die nächsten Termine sind am 02. April und am 16. April 2022.

Oder wollt ihr doch lieber auf der Tanzfläche mal so richtig abgehen? Das könnt ihr im Bahnwärter Thiel. Dort findet der Flohmarkt Krims&Krams am 10. April 2022 statt. Auf der Tanzfläche könnt ihr tanzen und danach Kleidung, Kunst, Kostüme, Requisiten und Antiquitäten shoppen.

Hier könnt ihr für den Bahnwärter Thiel einen Stand buchen.

Tanzen und shoppen im Bahnwärter Thiel – Bild: Krims&Krams / Fabian Christ

Auf den richtigen Trödel setzen

Auf der Pferderennbahn in Daglfing könnt ihr richtig Geld setzten – aber nicht auf Pferde. Denn diesmal könnt ihr Schnäppchen jagen. Der Flohmarkt auf der Trabrennbahn in Daglfing findet an allen Wochenenden im April statt – Freitags von 07:00 – 15:00 Uhr und samstags von 06:00 – 16:00 Uhr. Das besondere an diesem Flohmarkt ist das große Angebot für Kinder und Babys.

Die genaueren Termine und Preise gibt’s hier.

Spazieren gehen und für die gute Tat einkaufen

Bei einem Spaziergang an der Isarpromenade zwischen der Maximilians- und Luitpoldbrücke habt ihr die Möglichkeit euch Bücher auf dem LISAR Bücherflohmarkt – Lesen an der Isar zu kaufen. Er findet am 25. Juni 2022 oder am Samstag, den 2. Juni 2022 statt, der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

Die große Auswahl auf dem Bücherflohmarkt – Bild: Shutterstock / RandyBaleX

Sollte es allerdings doch nur ein kleiner Spaziergang durch die Nachbarschaft werden, kann auch auf Hofflohmärkten gestöbert werden. Alle Termine für die ganze Stadt und die Anmeldung für euren eigenen Hof oder Garten findet ihr hier. Von jeder Anmeldung im März wird 1,- Euro an verschiedene Hilfsorganisationen für die Ukraine gespendet.

Hofflohmärkte in der Nachbarschaft – Bild: www.hofflohmaerkte.de / Simon Malik Photography

Für den guten Zweck könnt ihr aber nicht nur bei Hofflohmärkten einkaufen: Der größte Wohltätigkeitsbazar Deutschlands, der MS Bazar in Trudering sammelt für die bayerischen Multiple Sklerose-Betroffenen und ihre Angehörigen. Die nächsten Termine sind am Freitag, den 24. Juni und am Samstag, den 25. Juni.